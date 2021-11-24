Akşener: Erdoğan ve ortaklarının milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasında Denizli'deki mitingi hatırlatan Akşener şunları söyledi:

"Geçtiğimiz cumartesi günü Denizli'deydik. Söylenecek sözümüz var dedik, Denizli'nin sesini tüm Türkiye duysun dedik. Denizlili kardeşlerimiz de 29 Ekim Meydanı'na adeta aktılar. Denizli'de Türkiye'nin her yerinde yaşanan yoksulluğa, yokluğa, işsizliğe, adaletsizliğe artık yeter diyen bir millet refleksiydi. Milletin kurduğu bir partiyi dağıtmaktan, genel başkanını teneşire yatırmaktan bahseden Sayın Erdoğan'a 'Dur bakalım' diyen bir millet refleksiydi. Milletimiz Denizli'den, 'Siyasette son sözü ben söylerim' dedi. Milletimiz Denizli'de, 'İYİ Parti yalnız değildir' dedi. Milletimiz Denizli'den 'Mağrur olma sayın Erdoğan senden büyük millet var, senden büyük Allah var' dedi.

Denizli'deki kalabalığı gören bazı iktidar mensuplarını kaşıntı tutmuş. Dedikodu sıraları oluşmuş, panik rüzgarları Beştepe koridorlarında esmeye başlamış. Biz milletimizin arasındayız. Girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Milletimiz de bu gayreti görüyor bizimle yürüyor. Dedikoducu iktidara sözüm şudur 'Nazar etme ne olur çalış senin de olur'

Milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için yol görünmüş, bavulları toplama vakti gelmiş. Hareket saati artık gelip çatmış. Bu vesileyle sayın Erdoğan'a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diliyorum."

Döviz kurundaki yükseliş

Döviz kurundaki yükselişe de değinen Akşener, "Geçen hafta burada konuşurken dolar 10.43'tü. Bu sabah 13 lira. Bir hafta içinde dış borcumuz 1 trilyon 180 milyar lira arttı demek. Şu bol garantili projeler var ya, o kasalara 450 milyar lira daha para girdi demek. Damat bakanın geçen yıl ülkemizi içeriye dolar ve altın cinsinden borçlandıran akıl dolu stratejik hamlesinin sonuçları bugün maalesef karşımızda. Damat bakanın olağanüstü vizyonu sağ olsun bu artış cebimizden fazladan 320 milyar lira çıkması demek.

Altın ve döviz üzerinden borçlanıldığı için bu kadar paranın cebimizden çıkması demek. Türkiye'nin borcu 1 haftada 1 trilyon 920 milyar lira arttı demek. 83 milyon vatandaşımızın her birinin cebinden 8 asgari ücret kadar para çıktı demek." diye konuştu.

"Kolektif bir saçmalama furyası"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Tablo bu kadar ciddiyken iktidar yine her zamanki gibi 'Durmak yok saçmalamaya devam' 30 yıldır dolar karşısında değer kaybetmeyen Japon yeniyle beyin yakan kıyaslamalar yapan mı dersiniz, matematik bilimini yakmak pahasına sözü 'ABD bizi kıskanıyor'a getirenler mi dersiniz... Utanmadan 'Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz' beslenme uzmanı milletvekili mi dersiniz... Zor durumdaki çiftçilerimize nankör demeye kalkan hadsizler mi dersiniz... Batman'da sergilediği dört işlem bilgisiyle dosta güven, düşmana korku salan ünlü ekonomist sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi mi dersiniz... Ez cümle, kolektif bir saçmalama furyası almış başını gidiyor.

"Milletin sırtına yapışmış keneleri sök, at"

Ne Sayın Erdoğan'ın ne de ortaklarının milletimize vereceği hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden milletimizin iradesine saygısızlıkta sınır tanımıyorlar. Bunlar artık milletimizin önemli bir bölümünün güvenerek yetki verdiği kadrolar değil.

Ülkeyi yöneten sensin. LPG'ye, mazota, benzine, elektriğe zammı yapan ben miyim? Sensin, sen. Şimdi çıkmışsın bu fiyat artışları 'Fırsatçılar yüzünden oluyor' diyorsun. Fırsatçı sen misin? Milletin sırtına yapışmış keneleri sök, at. Yapamıyor çünkü kenelere bir el uzatsa hepsi ya AK Partinin kodomanı ya da eş, dost, tanıdık çıkacak."