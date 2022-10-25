Akşener: Gelinen noktada bence gerek yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Partinin kuruluşunun 5. yıl dönümü olduğu anımsatılarak, "Kurulmasaydı ne olurdu?" sorusuna Akşener, "Bu ucube sistem oturmuş olurdu. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin değiştirilebileceğine dair herhangi bir konuşma yapılmazdı. Ortada ümit olmazdı. O seçime (2018) biz katılmamış olsaydık, muhtemelen CHP, diğer siyasi partiler de tek başına katılacaktı. Meclis aritmetiği bambaşka olacaktı." yanıtını verdi.

Türkiye'nin dış politikada gerçekçi ve akılcı bir bakış açısı ortaya koyduğunda birinci derecedeki sınır komşuları başta olmak üzere AB, Türk dünyası, Mısır ve Libya'yı da içeren bölgeyle büyük bir ticaret hacmi bulunduğunu kaydeden Akşener, "Neden kavga ediyoruz kardeşim?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili yasal düzenleme teklifine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Akşener, politikaya DYP'de başladığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla o süreçlerle ilgili olarak yanlış işlerde de karşısında durdum. Pek çok bedeller de kendimize göre ödedik. Bu çerçeve içinde helalleşme yolculuğuna çok büyük bir saygım var. Ama dediğim gibi başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize Belediye Başkanı, açılım sürecinde dedi ki, 'Boş yere açılım yapmayın kardeşim. Demokratik süreçlere ihtiyaç yok. Bizler, Karadeniz erkekleri her seferinde ikinci eş olarak bir Kürt kadını alalım, bu meseleyi çözelim.' O günlerde ben gök kubbeyi yıkmaya çalıştım, tek kişi olarak. Ve bu arkadaşa hiçbir şey olmadı. Sonra daha enteresan bir şey oldu. Samsun İl Başkan Yardımcısı dedi ki, 'Başı açık kadın, perdesiz eve benzer. Ya kiralıktır ya satılık.' Buna da zıpladım ben. Bunlarla ilgili kim helalleşecek. Atatürk'ün annesine olmayacak ağırlıkta sözler söylendi. Kim bununla ilgili hesaplaşacak. Ben de bunları hatırlatıyorum. Başörtüsüne gelince. Başörtüsü çözülmüş bir konu.

Şimdi bütün derdim şu, kapanmış yaraları tekrar açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına elbette saygı duyuyorum ama bakın bugün Anayasa'ya konulmasını tartışıyoruz, başörtüsü çerçevesi içinde yeniden bir kavgayı tartışıyoruz."

Başörtülü kadın milletvekilleri Genel Kurula girdiklerinde oturumu kendisinin yönettiğini anlatan Akşener, o süreçte Kılıçdaroğlu'nun da bu konudaki tutumunun fevkalade yapıcı olduğunu defalarca söylediğini kaydetti.

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü konusundaki tutumunu biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktada bence gerek yoktu." dedi.

"Türkiye'de bugün başörtüsü sorunu var mı?" sorusu üzerine Akşener, "Şu anda yok. Kadınlar arasında hiç yoktu adamlar girdi devreye öyle oldu. Bu işten hep siyasi karşılıklı rant çıkarılmaya çalışıldı. Şu anda herkes başörtüsünden korkan da, başı açıktan nefret eden de, gruplar anlamında söylüyorum, siyasi gelenekler açısından söylüyorum, herkes o günkü yanlışlıkların insanlara çektirdiği acıları gördü ve pişman." değerlendirmesinde bulundu.

"Konunun anayasa veya yasal bir teminata ihtiyacı var mı?" sorusuna Akşener, "Anayasalar bu Mecliste olmaz çünkü seçime kalmış 7-8 ay. Böyle bir durumda anayasalar vaattir. Seçimde kazandıktan sonra bu vaadi yerine getirirsiniz. 2010'da, 2017'de aklına gelmemiş şu anda aklına geldi. Derhal seçim kararı alsınlar ve ondan sonra bu vaatle gitsinler, seçimi kazanırlarsa yerine getirirler. Bizim bakış açımız bu." yanıtını verdi.

"Aracı koymam hiçbir zaman"

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Partiye geçeceğinin anımsatılması üzerine Akşener, "Direkt kendim söyledim. Araya aracı koymam hiçbir zaman, ikna ettim." dedi.

Akşener, "Şu anda görüştüğünüz başka kimler var?" sorusuna, "Bakacağız duruma. Şu anda görüştüğüm var. Sadece AK Parti'den bahsetmiyorum. Ben Türkiye'nin önemli genç, yaşlı insanların her biriyle akademi ve iş dünyasından görüşüyorum. Aynı Sayın Bakan'ıma yaptığım gibi gidiyorum. Eşlerden istiyorum, erkekse karşımdaki, gelinlerden istiyorum." karşılığını verdi.

"Seçim kararı alındıktan sonra ortaya çıkacak"

Altılı masa ve bu kapsamda oluşturulan 7 komisyonun çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akşener, "Şimdi bunlar tıkır tıkır işliyor. Orada hiçbir problem yok. Üçüncü etapta onu (Cumhurbaşkanı adayını) kararlaştıracak altılı masa. Sayın Erdoğan çok merak ediyorsa hemen seçim kararını alsın, biz de 3 gün içerisinde açıklayalım." dedi.

Akşener, cumhurbaşkanı adayı konusunda, "kazanacak ortak aday" açıklamasını tekrarlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının kriterlerine ilişkin açıklamasına katıldığını söyledi.

2023 seçiminin parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olacağını savunan Akşener, parlamenter sisteme geçişin seçim vaatleri arasında olduğunu vurguladı.

Akşener, "Henüz biz masada herhangi bir ismin konuşulduğu, önerildiği aşamaya gelmedik. Henüz altılı masada komisyon çalışmaları sürüyor, onların sonuçlarını, tanıtımlarını yaparak gidiyoruz. Parlamenter sistem, komisyonların çalışması, üçüncüsü de adayın tespiti. O, seçim kararı alındıktan sonra ortaya çıkacak." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Başbakan olacağı" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Hiç pişmanlık duymadım. İnanarak söylediğim şey şu, birinin feragatte bulunması gerekiyordu, o ben oldum. Başbakanlığa adayım demek, bir pazarlık alanı değil, bu bir feragattir. O seçimi kazanmaya dair görüşlerimin samimiyetini vurgulamak istiyorum. Bütün gayretim bu seçimin kazanılmasına dair tutum almak. Taktiksel bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir şımarıklık çöktü"

"Millet İttifakı psikolojik üstünlüğü elinde tutuyordu, ancak son zamanlarda bu üstünlüğün Cumhur İttifakı'na geçtiği belirtiliyor, yorumunuz ne olur?" sorusunu da yanıtlayan Akşener, şunları kaydetti:

"Doğrudur, algı üzerinden baktığınız zaman algılar, olgular bunları sağlar. Şöyle de bir şey oldu, bunu dürüstçe konuşalım, muhalefetin sistemi içerisinden yol yürüyen kanaat önderleri var, insanlar var, akademisyenler var, pek çok kişi var. Aklı fikri çalışan kişiler var ve bu masanın etrafındaki kişilere de fikirlerini görüşlerini bildiriyorlar. Bu da güzel. Şimdi bir anda 'Biz aldık, aldı bitti'ye düştü iş. O zaman bir resim çıktı ortaya. Burada dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum, herkes üzerine alınıyor. Herkes üzerine alınsın ama yani bir şımarıklık çöktü, siyasilere değil ama genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. Birçok insan var bunun içinde, sesleri de var. Hepimiz izliyoruz onları zaman zaman etkileniyoruz. Mesela çok ilginç bir şey çıktı, 'sağcılar' diye bir kavram çıktı. 'O masada biz bulunalım, iktidarı kazandıralım ama tamamını CHP tanzim etsin.' 'Solcular ve sağcılar' diye bir şey çıktı, o muhtemelen pek çok insanı etkiledi. Bir arkadaş ipin ucunu o kadar kaçırdı ki bizim partimizin il ve ilçe teşkilatlarının kiralarını CHP'nin ödediğini söyledi. Abim aradı beni köyden 80 küsur yaşında, dedi ki, 'Meral, benim babadan kalma bir tarla var onu satacağım, göndereceğim, Kemal Bey'e borcunu öde.' Böyle bir şey yok, bu insanları etkiler. Dolayısıyla burada ipin ucu kaçtı."

Togg'da ilk aracın banttan indirilmesi töreni

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'da ilk aracın banttan indirilmesi törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Akşener, önceden iptal edemeyeceği programı dolayısıyla katılamayacağı ancak bu tür davetlere partiyi temsilen yetkili birini gönderdikleri yanıtını verdi.

Akşener, "Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın'ı görevlendirdik. Külliye'deki programlara da İsmail Tatlıoğlu Mecliste Grup Başkanımız o gider. Böyle bir sistemimiz var. Biz oraya katılıyoruz. Benim adıma Koray Aydın gidiyor." dedi.