Akşener, genel merkez olarak planlanan binayı gezdi

30 Eylül 2017

Eski milletvekili Meral Akşener, "Kararlıyız, ayın 25'inde partimizi kuruyoruz. Hiçbir yer bulamazsak şu binanın bahçesinde yapıyoruz, yine de kuruyoruz. Gerekirse çadır kuracağız, partimizi mutlaka ayın 25'inde milletimizle buluşturacağız." dedi.

Kuruluş çalışmaları devam eden partinin genel merkezi olarak planlanan binayı gezen Akşener, Çankaya'da bulunan ve inşaatı tamamlanma aşamasında olan binada incelemelerde bulundu.

Akşener, binadaki incelemeleri öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de partilerinin kuruluşunu, kurucular kurulunu açıklamak üzere bir otelle ön anlaşma yaptıklarını ancak dün otel sahip ve yöneticilerinin salonlarını tahsis edemeyeceklerini bildirdiklerini söyledi.

Bir elin, kurulacak olan partinin bütün yollarını tıkamak için devreye girdiğini ileri süren Akşener, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hatırlarsanız partisini kurarken, o günün güçlüleri karşısında bu kadar zorluk yaşamamıştı." diye konuştu.

Akşener, o dönemde Erdoğan'a, "muhtar olamaz" diyenleri bu milletin mahcup ettiğini ve Erdoğan'ın önce partisinin genel başkanı, sonra Başbakan ve daha sonra da Cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı.

Erdoğan demokrasi dışı davranışlarla karşılaştığında, başka siyasi görüşlerden pek çok siyasinin arkasında durduğunu, demokratik teamüllerin işlemesi için destek olduğunu ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"Onlardan birisi benim. Tarih tekerrürden ibaretmiş. Dün benzeri konularla karşı karşıya kalan Sayın Erdoğan'ın bugün çok daha şedit bir biçimde kurulacak olan partimize karşı bazı yolları tıkadığını ya da tıkanmasına vesile olduğunu üzüntüyle öğrenmiş, gözlemlemiş oluyoruz. Nasıl dün millet bu tür bariyerleri yıkıp geçtiyse, bizim için de bu bariyerleri yıkıp geçecektir.

Bu tür bariyer kurmalar bizleri yolumuzdan çevirecek diye düşünülüyorsa gerçekten abesle iştigaldir. Kararlıyız, biz ayın 25'inde partimizi kuruyoruz. Hiçbir yer bulamazsak şu binanın bahçesinde yapıyoruz, yine de kuruyoruz. Gerekirse çadır kuracağız, partimizi mutlaka ayın 25'inde milletimizle buluşturacağız. Dün nasıl dünün zalimlerinin karşısında kaya gibi durduysak, bugün de bugünün zalimlerinin karşısında kaya gibi duracağız. Hodri meydan, Halep oradaysa arşın burada."

Daha sonra binayı gezen Akşener, tadilat çalışması yapan işçilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA