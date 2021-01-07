Akşener: Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'de yaşanan olaylara yönelik soru üzerine Akşener, ABD'de seçmen iradesinin sandığa yansımasını ve bu karışıklıkların son bulmasını umduğunu söyledi.

Akşener, "Tabii demokrasinin hep altını çizen bir ülkede de böyle bir durumun yaşanması enteresan bir durum." diye konuştu.

Seçimin önemli bir kavram olduğunun altını çizen Akşener, "Seçmenin hür iradesini çalıştırıp sandığa attığı oyun sonuçlarını hiç kimse tartışamaz. Ben yıllarca üniversitede hocalık yaptım, hep böyle anlattım. Demokrasilerde her şeyi tartışabiliriz ama bir tek şeyi tartışamayız, hür iradeyle sandığa atılmış oyları, 'ben niye az aldım, o niye çok aldı'yı tartışamayız, hür irade olmak kaydıyla. Umarım bu demokrasinin olmazsa olmaz kaidesi işler diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Muharrem İnce'nin partisinden ayrılıp yeni bir parti kurmasının söz konusu olduğu belirtilerek, değerlendirmesi sorulan Akşener, şunları kaydetti:

"Hayırlı olsun. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti için, yeni yola çıkmış hiçbir arkadaş hakkında olumsuz cümle kurmadım. Bunu kişisel olarak doğru bulmam. Dolayısıyla bu bir yolculuk, hepimiz için bir yolculuk. Sonuçta bu yolculuğun kararını, 'dur' veya 'yürü' kararını verecek olan sizlersiniz, seçmen. Dolayısıyla hayırlı olsun."

CHP'li Fikri Sağlar'ın sözleri ve hakkında açılan soruşturmanın sorulması üzerine ise Akşener, ziyaret ettiği esnafa, "Bakın sizinle ilgili hiçbir şey sormayacaklar." dediğini ve söylediği gibi de olduğunu belirtti.

Akşener şunları kaydetti:

"Bu insanların derdinin konuşulmadığı bir Türkiye’yi reddediyorum ben. Sizler de bu soruları sormak zorundasınız sizi de kırmak istemiyorum ama şimdi başörtülü bir hanımsınız ben 28 Şubat’ın Meral Akşener’iyim. Her ne kadar büyük bir vefasızlıkla karış karşıya kalsam da, başörtüsünün, kadının giyiminin, açık başın ya da örtülü başın erkekler tarafından özne yapılmasını o zaman reddetmiştim bugün de reddediyorum. Kadınların kendi içerisindeki meseleleri kadınlar hep çözdü bugüne kadar. Erkekler devreye girdiğinde kadının giyimi kuşamı üzerinden hep Türkiye’de kavga çıktı. Dolayısıyla hiçbirini doğru bulmuyorum. Giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Benim evim basıldı Sayın Sağlar gibi giyinmiş hakim o basan saldırganların tamamını beraat ettirdi. Aynı kendi gibi giyiniyordu takım elbiseli, kravatlı saldırganların hepsini beraat ettirdi. Demek ki, kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı bir şey değilmiş. Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan’ın 21 yaşındaki genç bir kızı hem de Cuma namazından sonra cami avlusunda herkesin önüne atmasını da doğru bulmuyorum. Sayın Erdoğan’dan talebim bu torunu yaşındaki genç kızı arayıp kendisinden helallik istemesidir. Bir bütün olarak erkekler bu işin dışında kalırsa hiçbir sorun kalmayacaktır Türkiye’de."

İlker Başbuğ'un açıklamaları

Akşener, İlker Başbuğ ve Can Ataklı'nın sözlerine yönelik yürüyen tartışmanın sorulması üzerine ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“İlker Başbuğ konusu ilginç. İlker Başbuğ önce Fetöcüler tarafından hapsedildi ve bizatihi Sayın Erdoğan bunun yanlış olduğunu söylemişti. Biz ne anladık o zaman? FETÖ'cü hakim ve savcılara sözü geçmiyor Başbakanın anlamıştık. Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile AK Parti’nin bütün il teşkilatlarının Sayın Başbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulunması… Sonuçta ne oldu? FETÖ'cüler suçlu bulundu 'pardon' denildi, 'milletim beni affetsin, Allahım beni affetsin' denildi. Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim. Bir de şimdi Sayın Başbuğ diyor ki, 'ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum'. İkinci hırpalanmanın özellikle AK Parti’ye ve onun Sayın Genel Başkanı’na hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum. Bir dost olarak söyleyeyim bunu da...” (Ajanslar)