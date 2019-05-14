Akşener: İkinci bir 28 Şubat darbesi

14 Mayıs 2019

İyi Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan, Genel Başkan Meral Akşener, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü YSK üzerinden milletin iradesine darbe yapıldığını savundu. Akşener, "Demokrasimize vurulan bu yargı darbesi karşısında sessiz kalmayacağız. Demokrasiye her türlü müdahale bir darbedir ve biz her türlü darbeyi reddedeceğiz. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi, ikinci bir 28 Şubat darbesidir." diye konuştu.

Erdoğan'ın, Kenan Evren'i bile geride bırakarak sandığı devirdiğini ileri süren Akşener, şöyle konuştu:

"6 Mayıs darbesiyle Türkiye'de bir kez daha rejim değişikliği yaşandı. Gelinen süreçte partili cumhurbaşkanlığı sisteminin de ötesine geçilerek parti devleti rejimine dönüş yapıldı. Anayasa fiilen askıya alındı. Sayın Erdoğan artık tek adam olmakla yetinmeyip, tek seçmen olmaya çalışıyor. İktidar partileri sandık sonuçlarını tanımayarak, Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptılar. Sandığı tekmelediler, kendileri de siyaseten intihar ettiler. Sayın Erdoğan'a millet 'dur' dedikçe, ortağı 'atla' dedi. Milletin ve devletin akıbeti Erdoğan’ın iki dudağının arasında değildir."

"Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın"

"İYİ Parti'nin Bursa Mustafakemalpaşa'da aynı gerekçeyle yaptığı itirazı reddedip, İstanbul'da neden iptal kararı verdiniz?" sorusunu ısrarla soracaklarını belirten Akşener, "Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. Aynı zarfa konulup, aynı sandığa atılan dört oyun neden sadece bir tanesi geçersiz? Milletimiz bunu soruyor ama beylerden cevap yok. Çünkü yaptıkları işin mantığı yok." dedi.

Türk milletinin demokrasiden otokrasiye dönüş çabalarına karşı çaresiz ve çözümsüz olmadığını dile getiren Akşener, Türkiye'nin Venezuela veya Kuzey Kore olmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Meral Akşener, meselenin artık İYİ Pati ile AK Parti ya da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki bir yarış olmaktan çıkarak, darbe ile demokrasi arasında tercih yapma mesele haline geldiğini savundu.

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi

Meral Akşener, AK Parti ve MHP'nin, birkaç oy hesabıyla, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesinde çok yanlış adımlar attığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, bölücü örgütün başının 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşmesine izin veriyor. Bir de bakıyoruz, iktidarın küçük ortağı, 'Öcalan avukatlarıyla görüşebilir' diyor. Daha önce söyledim, yine söylüyorum; mutfakta bir şeyler pişiyor. Çok değil, daha dün AK Parti iktidarına, 'Davası sona ermiş biri, bir hükümlü cezaevinde avukatlarıyla nasıl görüşür? Yeniden ihanet sürecine mi dönüyorsunuz?' diye soran küçük ortak, bugün bu görüşmeyi normal karşılıyor. Bu sadece ideolojik bir savrulma değil, Türk milliyetçiliği iddiasının gizli hesaplara teslim edilmesidir. Sizi kim buluşturuyor, kim konuşturuyor bilmiyorum ama bu defa kapalı kapılar ardında iş çevirmenize izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA