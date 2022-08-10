Akşener: İletim şirketi meselesinin millileşmesi gerekiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Ben ve arkadaşlarım Türkiye’nin her bir şehrine, ilçesinde dükkanlara girerek bir çalışma yapıyoruz. O dükkanların içindeki hem esnafın derdini dinlemek hem o dükkanlarda satılan ürünleri üretenin de derdini dinlemek ve bunlara yönelik çözüm üretmek.

Her türlü iftiraya, haksızlığa, çirkinliğe anlatamayacağım derecede pisliklere rağmen biz o tuzağa düşmemeye kararlıyız ve bu gerçek dertleri, üzüntüleri ve olması gereken gerçek çözümleri üretmeye, sizi dinlemeye devam edeceğiz. Bu çerçeve içerisinde Niğde’nin belde ve ilçelerini geziyorum bu vesileyle karşınızdayım.

Benim Niğde’de gördüğüm çiftçinin elektrik borcunu Güneydoğu’da öylesine görmedim. Tek tek gezdiğim için biliyorum. 113 bin lira bir ayda elektrik parası gelmiş fatura gördüm, fotoğraflarını çektik. 60 bin liralık fatura geldiğini gördüm bir ayda, günahtır, nasıl ödeyecek? ‘Buğdayımdan fazla’ diyor bir aylık. Üç ayda 180 bin lira para ödeyecek çiftçi gördüm. Elektrikle ilgili bu ülkenin bir problemi var. Bu derdi önümüze alacağız ve bir çözüm üreteceğiz.

Bu iletim şirketlerinin meselesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor ve bu iletim şirketi meselesinin millileşmesi gerekiyor. İkincisi sulama meselesi o kadar derine indi ki siz pompalar sebebiyle bu elektriği ödüyorsunuz. Sulamaya dair bir çözüm üretmemiz lazım. Onu nasıl üreteceğiz; yarım kalmış bütün göletler tamamlanacak, derin kuyulardan pompayla su çıkarmak mecburiyetinde kalmadan sulama meselesini çözmemiz lazım. Bunu hazırladık, sunduk paylaşıyoruz, onlar yapmadığı zaman biz gelince yapacağız.

“Ne için güneş enerjisi üzerinden gidilmez, neden yatırım yapılmaz?”

Niğde’nin güneşine bakın, ne için güneş enerjisi üzerinden gidilmez, neden yatırım yapılmaz. O pompaların yazın güneş enerjisi ile çalıştığını düşünün. Kooperatifler para kazansın. Çiftçi olarak çektiklerinize çözüm ürettik. Tankerle doğal gaz gelecek dediler, kömür çok pahalı burası kışın çok soğuk oluyor, bir kış boyunca 4 ton kömür yakılıyor dedi il başkanımız. 7 bin lira bir tonu 4 ton 28-30 bin ton ediyor bu çok önemli bir gider, buna da çözüm üretilmesi gerekiyor. Ben örnekler vererek ne yapmak istediğimizi anlattım ama bizim en büyük özelliğimiz sizi dinlemek.” (ANKA)