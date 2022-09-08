Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti: Çıkarılan zorluklar var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makamında ziyaret etti. Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesi önünde zabıta mangası eşliğinde İmamoğlu tarafından karşılanan Akşener’e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem, Ümit Dikbayır, Metin Ergun ve Burak Akburak ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve milletvekilleri eşlik etti. CHP ve İYİ Parti’nin İBB Meclis Grup Başkanvekilleri Doğan Subaşı ile İbrahim Özkan da ziyarette hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Akşener ve İmamoğlu kameraların karşısına geçti.

Bu arada İBB Şeref Defteri’ni imzalayan Akşener, duygularını, “Bir dünya kenti olan İstanbul, bize Sultan Mehmet Han’ın emanetidir. Ecdadın emanetine sahip çıkmak da vazgeçilmez bir görevdir. Böyle kutlu bir emanete ‘ihanet’ edemezsiniz. Tarihi ve doğal zenginliğinin yağmalanmasına göz yumamazsınız, seyirci kalamazsınız. İstanbul, yorgun yılların ardından bugün, şehremini olduğunun bilincinde bir anlayışın idaresinde. Demokrasi tarihimizin müstesna bir dönemi olan Haziran 2019 seçimlerinden bu yana, İstanbul için çalışan kadrolar iş başında. Sayın Başkan ve ekibinin bugüne kadarki başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum.” sözleriyle kaleme aldı.

İmzanın ardından Akşener’e İBB Yayınları’ndan bir kitap seçkisi sunan İmamoğlu ile Akşener arasında geçen diyalog ise şöyle oldu:

İmamoğlu: Çok kitabımız var, ama ilk başa Boğaziçi yalılarını koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar.

Akşener: Bir mesaj var burada; Boğaziçi yalıları. Aldık, gördük, çok teşekkür ediyoruz.

İmamoğlu: Beraber koruyacağız efendim, sizlerin de katkılarıyla.

Akşener, gazetecilerin, “Ziyaretinizin sebebi nedir?” soruna ise şu karşılığı verdi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla çok görüştük çeşitli vesilelerle. Ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Ziyaret ettik, makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik, ‘Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Ve biliyorum ki yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı yapılan pek çok zorlamalar var, çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılan, yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk. Bilgilendik. Tekrar teşekkür ediyorum.”

Akşener’in İBB ziyareti, İYİ Parti Grup Odası’nda içilen çaylar eşliğinde yapılan sohbetle son buldu. (ANKA)