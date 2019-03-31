Akşener: İstanbul'da yanlışlık yapılamaz

31 Mart 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir basın toplantısı düzenledi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Sandık iktidarı uyarmıştır. İktidar milletin dertlerini unuttu. Millet İttifakı başarılı oldu. Siyasette rekabet iyidir. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır.

Bugünden itibaren iktidar unuttuğu milleti hatırlamak, dertlerine kulak vermek zorundadır. Millet iktidarın kulağını çekmiştir. Bu sonuca 'yendik' demeyeceğiz. Bu bir başarıdır. Bu bir sonuç değil, başlangıçtır. İyi kentler için çalışacağız.

Cumhurbaşkanına bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Milleti germeyin, yormayın. Kırdığınız kalpleri onarın. Görev sürenizin kalanını seçimden çıkaracağınız dersle doğru yönetin.

Balıkesir ve Uşak'ta adaylarımız öndedir. Oralarda bir algı operasyonu var, milletvekillerimiz bölgelere hareket etti. İstanbul'da her hangi bir yanlışlık yapılamayacağını düşünüyorum. Herkesin gözü burada. Göreceksiniz İmamoğlu kazanmış olacak."