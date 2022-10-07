Akşener: Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısı kapsamında başörtüsü konusunda harekete geçeceklerini duyurduktan sonra, CHP grubu konuyla ilgili kanun teklifi verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla başlayan başörtüsü tartışmasını değerlendirdi.

Sözcü'ye konuşan Akşener, “Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.” diyerek Türkiye'de çok fazla kanayan yara bulunduğunu belirtti.

Akşener, açıklamasında şunları kaydetti:

“Derin yoksulluk içindeki evleri geziyorum. Bir kapağı yamuk buzdolabını açtığımda içinde hiçbir başka gıdanın yer almadığı, mercimek çorbaları görüyorum. Yağ bile yok. 3.5 yaşında kucağınıza aldığınızda kemikleri sayılan kız ya da erkek çocukları görüyorum. Rutubet dolayısıyla astım olmuş çocuklar görüyorum. 15'inden sonra da obez olmuş kız ve erkek çocuklar görüyorum.”

“Bir kadının başını örterek ya da açarak gezmesi insan hakkıdır” diyen Akşener, bununla ilgili bir problemleri bulunmadığını vurguladı. Akşener, “Başörtüsüne dair geçmişte yaşananlar yanlıştı. O yanlışlığı da bağıra bağıra ifade edenlerden birisiyim. Ama o konunun artık problem olmaması, gündemimizden çıkması söz konusu. Hatta başörtüsüyle Meclis'e girecek olan kadın milletvekilleriyle ilgili görüşmeyi Sayın Cemil Çiçek'in isteğiyle ben yönettim. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı. Kendisiyle de konuşarak hiçbir probleme, incitmeye sebep vermeden yönettik ve o iş de bitti. Temel prensip olarak elbette hakkın hukukun yanındayız. Biz gıdaya erişim gibi kanayan yaraları konuşmak durumundayız.” ifadelerini kullandı.