Akşener: Kapıdan girdiğimde iktidara sövmedim

Akşener, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Akşener, "Ben esnaf gezerken kapıdan içeri girdiğimde iktidara sövmedim. Onları yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Nasıl sizler için müşteri velinimetse siyasetçi takımı için de seçmen velinimet olmalıdır. İnşallah bunu herkesin kafasına çivi gibi çekiçle çakacağız." dedi.

"Seçim zamanı geldiğinde yalvartacaksın bizleri." diyen Akşener, şunları söyledi:

"Şucu bucu üzerinden değil, çıkaracaksın, cebini açacaksın ve diyeceksin ki boş burası boş. Eğer ben de dahil bütün siyasetçileri oy verme konusunda yalvartmazsanız suratınıza bakan, gözünüzün içine bakan olmaz. Çocuklarınız ömür boyu işsiz gezer. 'Sabahtan beri 10 müşteri geldi, dükkanın kirasını zor çıkarıyorum, 50 bin liralık malım var, 100 bin liralık kredi borcum.' demeye devam edersiniz. Müşteri velinimet gibi seçmen velinimet olmalıdır. Onun için buradayım."

Akşener, daha sonra Dumlupınar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.