Akşener: Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden istifa etmesine ilişkin, "Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan giden hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere." dedi.

Akşener, partililerle birlikte Sivrihisar ilçesinde ziyarette bulunduğu esnafla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerin ardından gazetecilerin, gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, "Esnafın dertlerini dinledik ve ona yönelik çare oluşturabilecek çözümleri hayata geçirmek için gayretlerimiz olacak. İktidarı, bu konuda uyarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ'ın, partisinden istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Ben bugün milletin, esnafın, çiftçinin, işsizin, emeklinin, hayvan yetiştiricisinin meselelerini, gezdiğimiz her yerde bunlarla ilgili üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinleyip onları, kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. 'Sayın Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz' dediniz. Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem, millettir, hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum."

"Bir partiden ayrılmanın hakaret konusu edilmemesini savunacak kadar hakarete maruz kaldık"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da, esnaf ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Kütahya'da, gazetecilerin sorusu üzerine, İstanbul Milletvekili Özdağ'ın, partisinden istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Parti olarak siyasete nezaket kazandırmaya çalıştıklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Biz, bir partiden ayrılarak kurulduk. Ayrılış sonrası çok kaba sözlere, ağır ithamlara maruz kaldık. Bizim, bizden ayrılanlara kabalık etmemeye kavlimiz var. Genel Başkanımızın bu konuda hassasiyeti var. Bir partiden ayrılmak, gidenlerin arkasından kötü söz kullanmak gibi bir zemine dönüştürülsün istemeyiz. İstifa tek taraflı iradedir. Kalplerinde ne umuyorlarsa onu bulsunlar. Kamuoyu şöyle bir hassasiyet taşıdığımızı görsün, bir partiden ayrılmanın hakaret konusu edilmemesini savunacak kadar hakarete maruz kaldık. Biz, kadro olarak kendimize yapmadığımızı, başkalarına yapmayı doğru bulmadığımız için ayrılanların arkasından kötü konuşmayı, kötü sözler söylemeyi doğru bulmuyoruz."

Parti olarak memleket mesuliyetiyle yollarda olduklarını dile getiren Ağıralioğlu, esnafa, emekliye, dar gelirliye, asgari ücretliye ve çiftçiye giderek, sorunlarını dinlediklerini vurguladı.

Ağıralioğlu, "Bunun iki faydası var, bir, millet memleketinden ümidi kesmesin, 'biz varız' demiş oluyoruz. İkincisi de bu rekabette hükümetin dikkatini çekiyoruz ki hükümet de gelsin bizim peşimizden. Sahada görebildiklerimizi hem meclis kürsüsüne hem de ulusal medyada memleket ve millet gündemine getiriyoruz. Derdi olanların derdini duyuruyoruz. Dertlerine derman bekleyenler için siyasi ve ekonomik projeler geliştiriyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreç İYİ Parti için bir iktidar yürüyüşü sürecidir." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağıralioğlu, "Genel bir yazı gelsin ondan sonra memleketimizin hayrına olacak ne varsa, biz de İYİ Parti olarak elimizden ne geliyorsa yaparız. Şu an konuşmak için çok erken." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu'na, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ile il ve merkez ilçe teşkilatlarından partililer eşlik etti.