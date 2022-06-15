Akşener, Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının 3 Temmuz’da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarını ziyarete devam ediyor.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bir saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ardından Davutoğlu'nu, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret ederek görüştü.

Akşener, iki lideri, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret edecek.