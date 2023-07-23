Akşener: Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki gizli mutabakattan haberim yoktu

İYİ Parti'nin de dahil olduğu Millet İttifakı'ın adayı Kılıçdaroğlu, mayıstaki seçimden önce Özdağ'la da görüşmüştü.

Özdağ, seçimden sonra, Kılıçdaroğlu'yla mutabakat yaptıklarını, kazanmaları halinde kendisine üç bakanlık ve MİT'in verilmesi konusunda anlaşıldığını söylemişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'gizli mutabakatı' yalanlarken, Kılıçdaroğlu "Danışmanım dahi bilmiyordu" diyerek Özdağ'la özel protokolde anlaştığını kaydetmişti.

Akşener'in haberi yokmuş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, konuyu ittifak ortağı Akşener'e sordu.

Danışmanı aracılığıyla iddialara yanıt veren Akşener, gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.

Akşener’in yanıtları şöyle: "Kılıçdaroğlu’nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir.

'Bakanlıkları bölüşmemiştik'

Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır."