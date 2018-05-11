Akşener, Muharrem İnce'ye cevap verdi

11 Mayıs 2018

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Balıkesir’de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sözleriyle ilgili soruyu yanıtladı.

Akşener, İnce’nin, “İkinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa, onun için çalışırım." açıklamasıyla ilgili, “Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

İnce ne demişti?

İnce, Akşener'in ikinci tura kalması halinde ne yapacağı sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim, hiç düşünmeden, beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz. Ama şundan emin olun: Ben öyle bir kadro ve ekiple, öyle bir liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeyi, demokrasi gelecek. Önce demokrasi. Ben salona girdiğimde ayağa kalkmayan bir yargıçlar istiyorum. Ayağa kalkmayacak. Çay toplayan, düğme ilikleyen yargıç istemiyorum ben. Önce yargıdan başlayacağız. 'Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısınız?' Hayır. Bu yargının görevidir. Bağımsız, tarafsız adil bir yargı düzenini hep birlikte kurarız, sonra beni de o yargılayabilir, Erdoğan’ı da, sizi de yargılayabilir. Kimse bu ülkenin mahkemelerine güvenmiyor. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek. Gelecek Rize'ye, çayını içecek." ifadelerini kullanmıştı.