Akşener: O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize ziyareti ile ilgili, "Yine dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler" sözleri karşısında kendisine destek veren siyasilere teşekkür etti.

Akşener'in paylaşımı şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın dünkü hezeyanları karşısında dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyorum. Siyaset tehditle değil, hizmetle yapılır. Merkezine koltuğu değil, milleti koyarak yapılır. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür."