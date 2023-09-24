Akşener, rahatsızlığı sebebiyle programlarını erteledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşadığı viral enfeksiyon sebebiyle programlarını erteledi.
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."