Akşener: Sen yeminini bozdun Sayın Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Akşener, konuşmasında şunları söyledi:

“Bay Kriz ve olağanüstü ekonomi yönetimi sayesinde artık her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Sabah ekmeğe zam, öğlen elektriğe zam, akşam doğal gaza zam. Gece yarısı benzine, mazota zam. Artık zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz… 2 bin 500 lira reva görülen emeklilerimiz, halk ekmek kuyruklarında sıra bekliyor. Okula gidecek otobüs parası bulamayan gençlerimiz, umutsuzluk içerisinde gün geçiriyor. Akşam evde ne pişireceğini bilemeyen anneler, evine et, süt, yağ, un, hatta çocuğuna bez bile alamadığı için feryat ediyor. Milletimiz güvensizlik içinde yaşarken saray şürekasına göre her şey yolunda. Milletimiz yoksullukla boğuşurken 5 maaşlı, 10 maaşlı saray danışmanlarının keyifleri her zamanki gibi yerinde.

“Siz nesiniz o zaman, bostan korkuluğu mu?

Ülkede enflasyon, makyajlı hâliyle bile yüzde 73,5 olarak açıklanırken beceriksizliğiyle göz kamaştıran Nebati Bakan çıkıp, ‘Biz, bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden, dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor’ diyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkûm ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz? ‘Dar gelirli hariç diğerlerinin işleri yolunda.’ Bu ne demek? Dar gelirli vatandaşlarımızı vatandaştan saymayan böyle bir umursamazlık olabilir mi? Siz nesiniz o zaman? Bostan korkuluğu mu? Bu sistem sizin tercihiniz değil mi? ‘Uçacak’ dediğiniz Türkiye böyle mi uçacak? Yazıklar olsun!

“Tayyip Bey’i üzmeyen istatistik kurumu”

Neymiş? ‘Enflasyon düşüş eğilimine girmiş.’ Üretim maliyetlerini yansıtan ÜFE, üç haneli sayılarda tırmanışa aynen devam ederken Nebati Bakan’ın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK, sihirli değneğiyle tez zamanda bu arkadaşımızın yardımına koşacak. Nitekim bunun ilk işaretlerini görmeye başladık bile. İlk önce TÜFE ve ÜFE oranlarından sorumlu daire başkanını görevden aldılar, sonrasında 20 bölge müdürünü değiştirdiler. Şimdi de TÜİK, bu aydan itibaren domatesin, patatesin kilosunu ne kadardan hesapladığını, kira fiyatlarını ne kadardan hesapladığını yayınlamayacağını açıkladı. Nedenleri de neymiş biliyor musunuz? Avrupa Birliği’nden artık böyle bir talep gelmiyormuş. Şu işe bakar mısınız? TÜİK, yitip giden inandırıcılığını geri kazanmak adına vatandaşa daha şeffaf olmak yerine, tam tersine ‘AB’den artık böyle bir talep gelmiyor, ben de yayınlama ihtiyacı görmüyorum’ diyor. Yani kendisini, bu ülkenin vatandaşına karşı değil, sadece Sayın Erdoğan’a karşı sorumlu hissediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir kurumu değil de ‘Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistik Kurumu’ olduğunu itiraf ediyor. Yani ülkemizdeki kurumsal devlet krizini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu vesileyle bu rakamları belirleyen zevata bir çift sözüm var: Açıkladığınız rakamlar işçinin, memurun, emeklinin, maaş zammını belirliyor. Ay sonunu getiremeyen insanlarımızın vebali boynunuzda. Gelin, iki cihanınızı da karartmayın. Gelin, bu milletin ahını daha fazla almayın. Ya görevinizi hakkıyla yapın ya da millete karşı sorumluluğunuzun farkındalığıyla o görevlerden, devlet insanı vakarıyla, şerefinizle ayrılın. Sakın unutmayın: Ah ile abat olan, dert ile berbat olur. Benden söylemesi.

Geçtiğimiz mayıs ayı, devletimizin iki köklü kurumunun, Sayıştay’ın ve Danıştay’ın kuruluş yıl dönümleriydi. Biliyorsunuz ki her iki yargı kurumumuz da kadim devlet geleneğimizden damıttığımız köklü kurumlarımızdır. Tabii ki böyle olduğu için de Sayın Erdoğan’ın en sevmediği kurumlarımızdır. Çünkü biliyorsunuz ki kendisi, adeta devletimize, milletimize ve tarihimize ait ne varsa yıkmaktan, bozmaktan ve yozlaştırmaktan sorumlu. Aksini yapamadığı herkese ve her şeye de uyuz olur.

“Sayıştay’ın raporları zaten yolsuzluk ansiklopedisi gibi”

Nitekim iki kurumumuzun yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmalarda, her zamanki gibi yine bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı değil de âdeta devlete karşı mücadele eden bir fanatiği gördük. Anayasal görevi kamu idarelerindeki mali faaliyetleri denetlemek olan Sayıştay’a, çıktı ve her zamanki yakışıksız tarzıyla ayar verdi. ‘Açık aramayın’ dedi. Yani ‘işinizi yapmayın’ dedi. Ben, şimdi doğal olarak kendisine sormak istiyorum: Hayırdır Bay Kriz? Neden bu kadar korktun? Neden bu kadar çekindin? Sayıştay’ın raporları zaten yolsuzluk ansiklopedisi gibi. Şimdi tehditle, baskıyla, zorbalıkla bunun önüne geçebileceğini mi zannediyorsun? Hiç boşuna uğraşma, hiç kendini yorma. Çünkü devlet unutmaz. Haksızlık, hukuksuzluk kimsenin yanına kalmaz. O raporlar elbet bir gün, döner dolaşır ilgililerin yakasına yapışır.

Aynı şekilde Danıştay’a da hem sopa gösterdi hem de hukuk dersi verdi. Neymiş? ‘Vesayete koltuk değnekliği yapan gizli, açık örgütlerin arka bahçesi hâline dönüşen, menfaat hesaplarının aleti olan bir yargı, millet adına karar veremezmiş.’ Peki Danıştay’ın görevi ne? Yürütme organına yardımcı olan bir inceleme, karar ve danışma organı olmasının yanı sıra millet adına yargı yolu ile denetim yapmak. Hayırdır Sayın Erdoğan? İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilemeyeceğini duymak çok mu zoruna gitti? Cübbesine düğme dikemediğin erdemli ve ahlaklı savcıların olmasına çok mu bozuldun? Yargıyı tamamen vesayetin altına alamadığın için çok mu darıldın? Bak Sayın Erdoğan, bu devlet kimsenin babasının çiftliği değil. Bu kurumlar kimsenin şahsi şirketi değil. Bu kurumlarda çalışan hiç kimse de emir erin değil. Bir an önce kendine gel. Sakın aklından çıkarma; ne yaparsan yap, Türkiye’ye diz çöktüremeyeceksin. İlk seçimde yetkiyi alıp, Türkiye’yi içine soktuğun bu kurumsuzlaşma çukurundan evelallah çekip biz çıkaracağız. Sen de oturup, muhalefet sıralarından, memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin. Şimdiden alışsan iyi edersin.

“Talana yol verenden de altına imza atandan da çanta taşıyandan da hesap soracağız”

Marmaris Millî Parkı içerisinde bulunan Kızılbük Koyu’nda büyük bir talan, bir doğa katliamı yapılıyor. Rantiyeler yine iş başında. Yine bir otel, yine bir inşaat projesi uğruna ormanlarımız, nefesimiz, canımız kesiliyor. Buradan, kağıt üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak geçen, gerçekte ise çevremizin, şehirlerimizin ve iklimimizin tarumarına sessiz kalıp yol veren Murat Kurum’a ve Muğla Valiliği’ne sormak istiyorum: ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararını hangi çıkara, hangi çıkar sahibine, hangi amaca, hangi çıkar sahibinin amacına ve hangi beklentiye göre verdiniz? Eğer Muğla’mızı sahipsiz, millî parklarımızı da kimsesiz zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. ‘Millete inat, patrona itaat’ anlayışınızla devrinizin daim olacağını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Adı ‘yap-işlet-devret’, özü, ‘yak-yağmalama-yok et’ projeleriniz yanınıza kalır diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü artık İYİ Parti var. Milletimizin çalınan ve yağmalanan her bir karış toprağının, kopartılan her bir çiçeğinin, ağacının hesabını soracağız. Talana yol verenden de altına imza atandan da çanta taşıyandan da hesap soracağız.

“Yargıyla soracağız”

İhaleyi alandan da şantiye kurandan da ranttan beslenip semirenden de hesap soracağız. Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştay’la soracağız, Sayıştay’la soracağız. Ve ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağız.

İktidar mensupları, sebep oldukları krizler derinleştikçe, beceriksizlikleri gün gibi meydana döküldükçe, söyleyecek yalanları, anlatacak masalları, üretecek bahaneleri kalmadıkça artık pis dillerini, öfkelerini, nefretlerini açık etmekten çekinmiyorlar. Millete hesap vereceğine milletten hesap soran, vatandaşının taleplerini dinleyeceğine kendi taleplerini vatandaşa dayatan, insanının hakkını koruyacağına hak yiyeni savunan kirli bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan ve arkadaşları sayesinde artık her yeni güne, ‘bugün acaba ne olduk’ diye uyanıyoruz. ‘Bugün acaba hangi hakarete maruz kaldık’ diyoruz. ’Bugün acaba hangi konuda suçlandık’ diye merak ediyoruz. Çünkü Sayın Erdoğan, milletimize yönelttiği hakaretler yelpazesini her geçen gün daha da çirkinleştirerek genişletmeye devam ediyor.

“Bu hakareti, denize dökülüşünü unutamayan bir Yunanlı etmedi”

Tarihinin her döneminde ‘aziz’ olan büyük Türk Milleti, AK Parti iktidarı nezdinde bir gün ‘hain’ oluyor, bir gün ‘terörist’ oluyor, bir gün ‘nankör’ oluyor, bir gün ‘şükürsüz’ oluyor, bir gün ‘vicdansız’ oluyor. Nitekim geçtiğimiz hafta da hiç utanmadan, sıkılmadan, zerre duraksamadan bu aziz millete ‘çürük ve sürtük’ dendi. Bu hakareti, denize dökülüşünü unutamayan bir Yunanlı etmedi. Bu hakareti, geçmiş yenilgisinin karın ağrısını taşıyan bir İngiliz de etmedi. Bu hakareti, travmalarını atlatamayan bir Fransız da etmedi. Bu hakareti, bu ülkenin Cumhurbaşkanı etti, Cumhurbaşkanı. Yazıklar olsun!

“Aldığın görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine yemin ettin”

Bak Sayın Erdoğan; sen, bu ülkenin cumhurbaşkanı seçildiğinde bir yemin ettin. Neydi o yemin, hatırlıyor musun? Ben sana hatırlatayım. Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağına yemin ettin. Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına yemin ettin. Milletin huzurunu ve refahını koruyacağına, millî dayanışma ve adalet duygusu içerisinde, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden, yararlanması ülküsünden ayrılmayacağına yemin ettin. ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerine aldığın görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine yemin ettin. Üstelik bu yemini, büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusun ve şerefin üzerine ettin. Hani nerede senin yeminin? Hani nerede milletin huzuru ve refahı? Hani nerede hürriyet? Nerede insan hakları? Nerede adalet? Nerede Atatürk ilke ve inkılapları? Sen, yeminini bozdun Sayın Erdoğan. Üstelik ilk defa da değil, çok uzun zaman önce bozdun. Kibrinin esiri olup, hakikate kör olurken bozdun. İktidar sarhoşu olup, Millî iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizi vesayetin altına alırken bozdun. Kişisel hırslarına yenilip, milletin Hazine’sini yandaşlarına peşkeş çekerken bozdun. Şimdi de senin istediğin gibi davranmıyor, yaşamıyor, konuşmuyor diye; demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü savunuyor diye; seni beğenmiyor, istemiyor, oy vermeyi de düşünmüyor diye milletimize hakaret ederek bozdun.

Sen, kendi egonu, ‘Hak ettikleri teşhisi koydum’ diye şişirmeye devam et. Sen, kendi vicdanını, ‘Milletimizin diliyle konuştum’ diye rahatlatmaya devam et. Sen, bu hakareti, sadece ‘gezici’ diye yaftaladıklarına ettiğini zannetmeye devam et. Ama ben, seni acı gerçekle yüzleştireceğim. Burdur’da tülbentli, yazmalı, oruç ağzıyla haykıran bir çiftçi kardeşim diyor ki ‘Ben, 14 yaşında evlendim. Kocamdan başka bir erkek görmedim’. ‘Sürtük’ sözünün karşılığını söylüyor. ‘Allah’tan başka kimseye biat etmedim. Boynumu kimsenin önünde eğmedim. Ben sürtük değilim. Bize sürtük diyemez, biz halkız, biz kadınız’ diyor.

“Gezi, herkesin istibdat rejimine karşı sergilediği bir direniştir”

Ne oldu Sayın Erdoğan? Sadece şehirli kadınlar kızdı zannettin değil mi? Sadece oyuna talip olmadıkların öfkelendi sandın değil mi? Sadece ‘karşı mahalle’ diye bildiklerine hakaret ettin diye düşündün değil mi? Ama yanıldın, hem de çok büyük yanıldın. Ben, o gün de söylemiştim, bugün de tekrar ediyorum. Gezi, başlangıcından, bizzat senin elinle rayından çıkartılmasına kadar geçen süreçte, sağcısından solcusuna, muhafazakarından sekülerine, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesin istibdat rejimine karşı sergilediği bir ruh, bir duruş, bir direniştir.

Bu işi tetikleyen ise bizzat ‘iki ayyaş’ söylemidir. O gençler, ‘yeter artık’ dediler. Sen, bunu görmedikçe; oraya katılan kadınlara ve erkeklere, katılmayıp destekleyen kadınlara ve erkeklere bu hakaretleri ettikçe çok daha derine batıyorsun Sayın Erdoğan. Sen, Cumhurbaşkanı olarak bütün milletinin hakkını, hukukunu, namusunu, şerefini koruyacağına da namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. İstesen de istemesen de bu gerçeği değiştiremezsin. Ne yaparsan yap, bu ruhu yenemezsin. Ne kadar sayıp sövsen de işte en sonunda böyle mağlup olursun. Ama hiç merak etme; sana esas dersi, bu aziz millet sandıkta verecek. Edebi de ahlakı da saygıyı da sana sandıkta gösterecek. Sen, ‘milletin dili’ diye edepsizliği haklı çıkarmaya çalışadur. Hakaret ettiğin bu aziz millet, sana en okkalı tokadını sandıkta gösterecek.

Çünkü birleştireceğine nefret saçandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü milletin namusunu koruyacağına namusa dil uzatandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü devletin varlığına sahip çıkacağına kendini devlet yerine koyandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini yücelteceğine ayaklar altına aldırandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü vatanın bölünmez bütünlüğünü savunacağına vatan toprağını bir türlü sahiplenemeyenden, kupon arazi olarak görenden cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü hukukun üstünlüğüne, adalete, Anayasa’ya bağlı kalacağına yandaşa, saraya, koltuğa bağımlı kalandan cumhurbaşkanı olmaz. Ez cümle; sözünden dönenden, yeminini bozandan, emanete hıyanet edenden cumhurbaşkanı hiç olmaz.

“Milletimizin kutlu iradesi seni o sandığa gömecek”

Aziz Türk Milleti, artık senin gerçek yüzünü gördü Sayın Erdoğan. Geri sayım başladı, bunun artık dönüşü yok. Sandık geldiğinde, milletimizin kutlu iradesi seni o sandığa gömecek. Emin ol, çok az kaldı.

AK Parti iktidarının 2013-2020 yılları arasında köy okullarını kapatıp hiçbir denetimi olmayan, karda kışta gidilemeyen ya da 40-50 kilometre yol gidilen taşımalı sistem için harcadığı para, eldeki verilere göre 20 milyar lirayı aşmış durumda. Artan mazot fiyatları ve gıda enflasyonunu da dikkate alırsak bugün bu mali yükün çok daha fazla olduğu apaçık ortada. Oysa bu 20 milyar lira ile ortalama maliyeti 1 milyon liradan, kapatılan 20 bin köy okulu fiziki olarak güçlendirilebilir ve teknolojik imkânlarla donatılabilirdi. Ama bunu düşünmek için vizyon lazım. Bunu bilmek için akıl lazım, sağduyu lazım, donanım lazım. Bunu yapmak için bu memleketi ve bu milleti karşılıksız sevmek lazım. Ve işte AK Parti iktidarı da tam olarak bu konulardaki yoksunluğu sebebiyle kılını bile kıpırdatmadı. Ama İYİ Parti olarak bizde bu vizyon var.

Öğretmen atamaları

İYİ Parti olarak bizde, ortak akıl, istişare ve sağduyu kültürü var. Bizde, o donanımlı kadrolar ve memleketini çok seven insanlar var. İşte bu yüzden, İYİ Parti olarak, Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle iktidara geldiğimizde, ilk iş olarak taşımalı eğitim için harcanan parayla terk edilen köy okullarını yeniden tamir edeceğiz. Dahası, yeni açacağımız köy okullarında bir yıl zorunlu anaokulu eğitimi de olacağı için en az 50 bin atanamayan öğretmenimizin atamasını yapacağız.

“Köylerimizde yeniden İstiklal Marşı’mız okunacak”

Köy okullarını açtığımızda, kız çocuklarımız okullarına devam edecek, erken yaşta evlendirilmeyecek. Kızıyla erkeğiyle pırıl pırıl çocuklarımız, meslek sahibi olacak. Doktor olmanın, öğretmen olmanın, mühendis olmanın hayaline ulaşacak. Köy okullarını açtığımızda, unutturulmak istenen değerlerimize yeniden sahip çıkacağız. Köylerimizde yeniden İstiklal Marşı’mız okunacak. Andımız’ın gür sesi yeniden duyulacak. Millî bayramlarımız yeniden coşkuyla kutlanacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı.

“Bu ülkenin evlatlarının birbirine düşürüldüğü günler artık bitti”

Milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak komşuyu komşuya küstürerek, insanlarımızı kutuplaştırıp birbirinin karşısına dikerek, üstüne bir de elini yıkayıp çıkarak seçim kazanma devri artık sona erdi. Bu ülkenin evlatlarının birbirine düşürüldüğü günler artık bitti. Kavgadan siyasi rant devşirildiği zamanlar artık tarihe karıştı. Çünkü artık İYİ Parti var. Hangi partiye oy verirse versin, hangi görüşte olursa olsun her seçmeni bağrına basan İYİ Parti ve kadroları var. Kim olduğuna bakmadan herkese kucak açan İYİ Parti var. Toplumumuza saçılan zehrin panzehri, tüm yaraların merhemi olmaya talip İYİ Parti var. Milletimize reva görülen bu istibdadın karşısında hürriyetin sancağını taşıyan İYİ Parti var.

İYİ Parti’de nefret yok, sevgi var. İYİ Parti’de öfke yok, saygı var. İYİ Parti’de düşmanlık yok, kardeşlik var. İYİ Parti’de tüm farklılıkları zenginlik sayan Mevlana’nın daveti var. Göreceksiniz, sevgi kazanacak. Göreceksiniz, özgürlük kazanacak. Göreceksiniz, adalet kazanacak. Göreceksiniz, o sandık geldiğinde, mutlaka iyiler kazanacak. Çünkü onlar milletimize hakaret ede ede giderken biz, milletimizle el ele, kol kola iktidara yürüyoruz. Onlar kirli zihniyetlerinin çamurunda yuvarlanırken biz, bembeyaz, tertemiz bir sayfa açmaya geliyoruz. Ampulün soğuk ışığı titreşirken biz, güneş gibi Türkiye’nin üstüne doğuyoruz. Hiç merak etmeyin, hazır olun. İYİ Parti iktidarına çok az kaldı. O sandık gelecek ve milletimize reva gördükleri bu çile bitecek.” (ANKA)