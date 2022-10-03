Akşener: Sosyal yardım ve hizmetlerde kademeli destek sistemine geçilecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Toplumsal Politikalar Başkanlığı’nın Ankara’da düzenlediği Engelsiz Yaşam Çalıştayı’nın açılışını yaptı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu çalışma engelsiz bir hayatı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağımız yapacağız sorusuna cevap sağlayan bir çalışma. Bu çalışmayı asıl işin sahiplerinin önerilerine, onayına açacağız. Sunduğumuz çalışma bir nihai biz böyle düşünüyoruz böyle olacak hüküm cümlesinin var olduğu bir çalışma değil. Dernekler, STK’lar, engelli bireylerin alilerinin dinleyeceğiz. Burayı şereflendirdiniz çok teşekkür ediyorum. Ben ilkokul öğretmenliği eğitimi aldım. Yaparak, yaşayarak yaşayanların öneriyle şekillenecek, bizim politikamızın belirlenmesini sağlayacak.

Ailesinde engelli bireylerin olduğu bir insanım. Ailelerin hangi sistem içerisinde olursa olsun engelli bireylerin, hayatlarındaki engelli yakınlarının maalesef Türkiye’de çok zor yaşadıklarını biliyorum. Saygı görürler, merhamet duyulur ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Çok gençliğimden itibaren belki teyzemden dolayı, annemin kız kardeşi görme engelliydi, belki oradan kaynaklanan bir dikkatle engelli bireyler üzerinde kendimi STK’lar da dahil hep çalışarak ifade etmiş bir insanım. Anneyim, babaanneyim, biz kadınların en önemli duygusu Allah’ım ne olur evlat acısı göstermedir. Bir duamız daha vardır Allah’ım evlatla imtihan etme diye. Özellikle zihinsel engelli çocukları bulunan annelerin evladını nasıl bırakırım endişesini şurada gören, hisseden bir insanım ben. O annelerin o hissini en aza indirecek, o annelerin o duygusunu emniyet hissiyle takas edecek, endişesini emniyet duyma, güven duyma çocuğunun yarına yönelik güven hissiyle yer değişecek bir çalışmayı birlikte yapmak istiyorum. Tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum.”

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz da engelli yurttaşlara ilişkin hazırlanan taslak hakkında şunları söyledi:

“Biz İYİ Parti olarak vatandaşlarımızın fiziksel, zihinsel farklılıklarını önceleyerek ülkemizi iyi bir toplum haline dönüşmesi için buradayız. Adalete, sağlığa, çalışma hayatına erişimde engelleyiz. Eğitimden sağlığa, çalışma hayatından sosyal haklara kadar bir politika hazırladık. Bunu hep birlikte paylaşabilmek istiyoruz. Çalışmamıza destek veren değerli akademisyenlerimize, Eğitim Politikaları Başkanlığı’mıza teşekkür ediyoruz.

“Bir hak meselesi olarak görüyoruz”

Fırsat eşitliğinin sağlandığı, ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir toplum istiyoruz. Biz engelliliğin bireysel farklılık olarak görmüyoruz bir hak meselesi olarak görüyoruz. Her alanda bu hedefi gerçekleştirecek politikalar üretmekteyiz. Erişilmez eğitimi, adaleti, sağlığı, istihdamı, bilgi ve bilimi öteki olarak ayırmayı reddediyoruz. Sağlığa, eğitime, bilgiye katılımın önündeki engelleri kaldıracağız.

“Parlamenter sisteme geçtiğimizde başbakanlığa bağlı engelliler müsteşarlığı kuracağız”

Bütün bunları yapabilmek için toplumda ne kadar engellimiz var? Engellilik durumlarına ilişkin verileri biliyor muyuz? Eğer dünya nüfusunun yüzde 15’nin engelli olduğunu gözetirsek ülkemizde de 10-12 milyon civarı engellimiz var. Bugün cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Engelliler İdaresi Başkanlığı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimizde Başbakanlığa bağlı Engelliler Müsteşarlığı kuracağız. Mevzuat, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardım hizmetleri ile sorumlu ve koordinasyon sağlayan, sosyal doku envanteri hazırlanacak.

Engelsiz yaşama erken erişimin önündeki engellere dair toplumsal farklılığın arttırmanın öneminin bilincindeyiz. Ne kadar erken tespit edebilirsek o kadar önlem alabiliriz. Önce sağlık. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamından evlilik öncesinde tüm çiftlerin testleri ücretsiz yapılarak engelliliğe neden olabilecek etkenleri engellemeye çalışacağız. Yeni doğan çocuklarımızın gelişimleri takip edilecek. Çocuk doktoru, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanı ile desteklenecek. Ülkemizde multidisipliner rehabilitasyon ekipleri oluşturulacak.

“SMA’lı çocukların tedavisi için tecrübeli uluslararası üniversitelerle iletişime geçilecek”

Sağlık kurulu raporlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarına uygun olarak düzenlenmesi sağlanacak ve denetlenecek. SMA’lı çocukların tedavisi için tecrübeli uluslararası üniversitelerle iletişime geçilecek. Sağlık politikalarımızla eş anlı olarak eğitim politikalarımız da uygulamaya konulacaktır.

“Engelli maaşları yaşamsal ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenecektir”

İYİ Parti iktidarında devlet vatandaşların talep ve müracaatını beklemeksizin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yaşam kalitesini artıracak koşulları sağlayacaktır. Sosyal yardım ve hizmetlerde kademeli destek sistemine geçilecek. Engelli maaşları yaşamsal ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenecektir. Ağır engelli çocukları bulunan annelerimizin sigorta primi devlet tarafından karşılanacak. Engelli kişilerin kullanımı için alınacak ÖTV muafiyetli araçlarda uygulanan fiyat üst sınırı günü ekonomik koşullarına göre belirlenecektir.

Ömür Boyu Yaşam Merkezleri, 24 saat destek veren merkezler ailelerin gözünün arkada kalmamasını sağlayacağız. Kadın sığınma evleri erişilebilir hale getirilecek ve istismara uğrayan engelli kadın ve çocuklarımız için etkin koruma sağlanacaktır.” (ANKA)