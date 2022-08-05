Akşener: Soylu'nun dediğine göre, AK Parti iktidarı 15 Temmuz'a kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova’da esnaf ziyareti sırasında bir gencin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya verdiği yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek şu notu düştü:

Bak sayın @RTErdogan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor:



Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş.



Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz.



Haydi bakalım buyurun, açıklayın. pic.twitter.com/WzXuddayPn — Meral Akşener (@meral_aksener) August 5, 2022

“Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın.”

Videoda gençlerin sorusu üzerine Akşener şu yanıtı veriyor:

“Ben Sayın Soylu’nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur? Captagon’la ilgili mevzuya girin, Google’a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordun.”