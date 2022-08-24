Akşener tarih verdi: 2 Ekim'de söyleyeceğim

Akşener, katıldığı bir programda Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu.

İYİ Parti Lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” sözlerini değerlendirerek "Aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere." açıklamasını yaptı.

"Aday olma konusunda problem yok, Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere"

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Elbette. Şöyle bir durum var fikri takip önemli. 6 genel başkanın bulunduğu masanın Cumhurbaşkanı’nı seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu. İkincisi o masanın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı. İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.”

Meral Akşener, “Henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında konuşmadık, ilkeler bazında konuşuyoruz” diye ekledi.

Cumhurubaşkanlığı adayı konusunda 2 Ekim'de açıklama yapacak

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“Altı birbirinden farklı gelenekten gelen siyasi geleneğin genel başkanlarının bir araya gelip farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı ve öğrendiği bir masa orası. Bunun o kadar büyük bir kıymeti var ki. Bunun doğru anlaşılması halinde o masadan hakikaten oy birliğiyle bir aday çıkar. Biz bunu yazdık da, samimiyetle söylüyorum.”



İYİ Parti Genel Başkanı ilk kez tarih vererek “Adayı ne zaman açıklayacaksınız?” sorusuna da yanıt verdi. Akşener, “2 Ekim'de bunu söz söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim bir söz yok” ifadelerini kullandı.

Ortak adaylık vurgusunda bulunan Akşener, “Bu ayki toplantıda çıkan bildiride Cumhurbaşkanı adayının buradan olacağı çıktı. Aday masadan mı olacak masa dışından mı onu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.