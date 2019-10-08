Akşener Trump'a İnönü'nün sözleriyle tepki gösterdi

08 Ekim 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı ifadelerine tepki gösterdi.

Akşener, “Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard’da öğrenmedi.” diyerek, "Buradan İsmet İnönü’nün sözüyle Trump’a sesleniyorum; ‘Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır’; bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Akşener konuşmasının devamında, “Sayın Erdoğan’a da bir çağrı yapıyorum: Bu hadsizliğe en net ve en doğru cevap Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletimizin de bizim de beklentimiz budur. Trump’ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasın. Askerimizin, Mehmetçiğimizin, devletimizin yanındayız.” dedi.