Akşener: TÜİK'i rahat bırakın

23 Ekim 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik krizde olduğunu ileri sürdü.

İsraftan kaçınılması gerektiğini belirten Akşener, Almanya'da 11 bin, Türkiye'de ise kiralıklarla birlikte 120 bin makam aracı olduğunu ifade etti.

Akşener, krizin daha derinleşmesini önlemek için atılması gereken adımlar olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Türkiye İstatistik Kurumunu rahat bırakın. Ülkenin ve ekonominin durumunu net görelim. Buradan uyarıyorum, sakın verilerle oynamayın. Bunu yaparsanız bugünleri mumla ararız. Sayıştay raporlarının gereğini yapın, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele edin, israfa son verin. 13 uçağınız, bir de uçan sarayınız var. İhtiyaçtan fazlasını bir an önce elden çıkarın." diye konuştu.

Çalışanlara kriz zammı yapılmasını isteyen Akşener, "Yandaş iş adamının dövizli sözleşmelerini bir an önce Türk lirasına çevirin. Bunları yaparsanız iş adamıyla, işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, emeklisiyle millet nefes alır." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili "Böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız yok" sözlerine değinen Akşener, "İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 33 milyar dolar yani 200 milyarlık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Ama yaptınız ve kaynağını da buldunuz. Millete harcamaya gelince sırtımıza yük öyle mi? Kendisi 46 yaşında emekli olmuş, vatandaşımız söz konusu olunca yük öyle mi?" diye konuştu.

Akşener, "emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili bir öneride bulunarak, "Söz gelimi 25 yıl prim ödemiş bir çalışan, emekliliğe hak kazanıyor. Ama maaş alabilmesi için 15 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 15 yılın ilk 5 yılında maaşının yarısı, ikinci 5 yılda yüzde 65'i, son dilimde yüzde 80'i ödenebilir. Yaşı dolunca da maaşının tamamı ödenir." dedi.

Danıştayın "Öğrenci Andı" kararı

Danıştayın Öğrenci Andı'na ilişkin kararını da değerlendiren Akşener, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un Türk Eğitim-Sen Başkanı olduğu dönemde açtığı dava sonucu bu kararın çıktığını hatırlattı. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kararın ardından olanları hep birlikte gördük, ibretle izledik. Eski yeni bakanlar, akiller, sakiller, PKK sevicileri, FETÖ şakşakçıları, 'keşke Yunan kazansaydı' diyenler, Türk düşmanlığını din zannedenler topluca saldırıya geçtiler. 'Türküm, doğruyum...' diye başlayan andımızdan fena halde rahatsız olan eski bakan, Meclis kürsüsünden FETÖ'ye övgü dizmekten, PKK'yla pazarlıktan, ordumuza tuzak kurulmasından rahatsız olmamıştı, Türklükten mi rahatsız, doğruluktan mı bilmiyorum? Papaz gidince sesiniz çıkmayacak, Türk denince hep beraber ayağa kalkacaksınız. Türklüğe, Türk çocuklarının Türküm demesine düşmanlık edenler bilsinler ki bu öksüz Türklüğümüzü bin cihana değiştirmeyiz."

"Cumhuriyet resepsiyonu İstanbul'a taşınamaz"

Akşener, bu yılki Cumhuriyet resepsiyonunun İstanbul'da yapılacak olmasını eleştirdi.

Cumhuriyet resepsiyonlarının ilk günden beri başkent Ankara'da yapıldığına işaret eden Akşener, "Türk varlığından rahatsız olanlar Türk devlet teamülünü yerle bir etmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet resepsiyonu İstanbul'a taşınamaz. Cumhuriyetin resepsiyonunu, milli kahramanların başkenti dururken, yandaş müteahhitlerin şantiyesine taşımak, ayıptır, yazıktır, günahtır.. Buradan ilan ediyorum; siz yandaş müteahhit şantiyesindeyken, ben 29 Ekim'de 40 milletvekilimizle Cumhuriyetin ilan edildiği Birinci Meclisimizde olacağım." diye konuştu.

Fındık üreticilerinin sorunları

Meral Akşener, fındık üreticisinin sorunlarına da değinerek, fındığın stratejik ve milli ürün olduğunun altını çizdi.

Fındığın ve fındık üreticisinin korunmasının devlet politikası olması gerektiğini belirten Akşener, "Lisanslı depoculuk ve ürün borsaları geliştirilip stoklu çalışma imkanı sağlanmalıdır. FİSKOBİRLİK rehabilite edilmelidir. Üreticiye, fındık alım garantisi verilmelidir. Bölgede, fındığa dayalı gıda sanayisine teşvik verilmelidir. Enflasyona rağmen, dört yıldır dönüm başına 170 TL olarak ödenen alan bazlı destekler, 200 TL'ye çıkarılmalıdır. Fındık için alım fiyatı, 10 lira maliyet ve 5 lira da refah payıyla toplam 15 lira olmalıdır." önerilerinde bulundu.

Akşener, elindeki muzu göstererek, Anamur'a yaptığı geziye değindi. Bölgenin muz üretimindeki önemini vurgulayan Akşener, yerli muz üreticilerine destek verilmesini, muz ithalatına harcanan 100 milyon doların Türk üreticilerine aktarılması için çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA