Akşener: Türkiye asgari ücret cenneti olmuş

Akşener, Artvin'in Borçka ilçesi ve kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, İnönü Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Siyasetçinin görevinin hizmet olduğunu belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl esnaf için müşteri velinimetse seçmen de (siyasetçi için) velinimet olmak zorunda. Yapman gereken o. Siz uzunca bir zaman seçmenin velinimet olduğunu unuttunuz. Dükkandan içeri girdiğimde işsiz gençle karşılaşıyorum. İşsiz, umutsuz gençlerin olduğu bir Türkiye, çiftçinin malını üretip satamadığı bir Türkiye, besicinin hayvan yetiştirmekten çıktığı bir Türkiye, üniversite bitiren gençlerinin büyük çoğunluğunun 'Fırsat bulsam Kanada'da, Avusturalya'da, Yeni Zelanda'da garsonluk yapmaya razıyım.' dediği bir Türkiye ama buna karşı 5 maaş alan danışmanlar, 11 maaş alan bürokratlar, 250 bin lira geliri olan belediye başkanları. "

Akşener, patronun seçmen olduğunu kaydederek, "Ama siyasetçiyi çok kolay oy almaya alıştırdınız. Bunu birlikte değiştireceğiz. El ele verip değiştireceğiz. Buralara bütün ağaların gelmesini sağlayarak değiştireceğiz. Siyasetçinin gelip burada size hesap vermesini sağlayarak değiştireceğiz. Patron sizsiniz, millet sizsiniz, asıl ve asil sizsiniz." diye konuştu.

Alım gücünün düştüğünü savunan Akşener, "Her gelen mal ne satılıyorsa satılsın pahalı geliyor. Türkiye yüzde 75'ler ile asgari ücret cenneti olmuş. Bir yerde ister fabrika, ister mağaza, nerede çalışırsa çalışsın, çalışanların maaşı asgari ücret. Sen asgari ücret ile evini geçindirmeye çalışırken 250 bin lira oturduğu yerden maaş alanlara maaş veriliyorsa bu hak değildir. Bu haramdır." ifadelerini kullandı.

Akşener, projeler ve çözümler üzerinden rekabeti artırmaya çalıştığını, bunun sağlanması halinde kazananın esnaf ve vatandaş olacağını sözlerine ekledi.