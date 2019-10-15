Akşener: Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı

15 Ekim 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, Suriye'ye yapılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "İki yıldır Fırat’ın doğusuna harekât yapacağız diyorsunuz, anlamıyorlarsa anlatamamışsınız demektir. Daha çok çaba harcamak zorundasınız demektir. Devletin görevi derdini amacını milletine ve dünyaya net ve duru bir biçimde anlatabilmektir. Ama dünyayı haklılığımıza ikna etmekle sorumlu olan Dışişleri Bakanımız üniforma ile şov yaparsa derdinizi anlatamazsınız. Harekât başladıktan sonra ikna etmeye başlarsanız yalnız kalırsınız. TC’nin tarihten gelen bir dış politika stratejisi vardı. Bu stratejisinin ağırlık merkezi Orta Doğu değildi. Daha dengeliydi. Statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu. Türkiye’yi bu duruma getiren strateji değişikliğidir. Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı." dedi.

"Suriye devletiyle hareket etmek gerekliydi"

Akşener konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı Suriyeyi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Bu cümle ne kadar tutarlıysa son 10 yıldır yürütülen Suriye politikası da o kadar tutarlıdır. Sonuçlarını da hep beraber yaşıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devleti ile birlikte hareket etmek olmalıydı. İktidar Suriye’nin toprak bütünlüğünü parçalamak isteyenlere dostum, toprak bütünlüğünü korumak isteyenlere ‘küstüm’ diyor. Hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir. Hiçbir senaryo, ABD ve Rusya üsleriyle sarılı olmak kadar milli çıkarlarımıza karşı değildir. Bugünden itibaren aklı selimde buluşup akıl ve selim sahibi olanlara kulak verin. Kaddafi’ye yönelik operasyonda figüran yapıldık. IŞİD’in en çok canını yaktığı ülkelerden biriyiz ama dünyada arkamızdan IŞİD’le iş birliği yaptığımız dedikodusu yayılıyor.

"Politikamızı Trump’ın seçim malzemesine alet etmeyin"

Demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırılması gerektiğini belirten Akşener, "Devleti kuran TBMM’yi yeniden işlevsel hale getirin. Milli menfaatlerimiz çerçevesinde yakalanan birlik ve beraberliğin siyasi çıkarlarla istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Devletin işini parti hizmetinden her zaman ayrı tuttuk. Erdoğan’ı uyarıyorum. Dostunuz Trump, kuvvetler ayrımının gayet güçlü olduğu bir ülkenin başkanı. Kendisine yönelik bir azil süreci olduğu gibi önünde seçimler var. Politikamızı Trump’ın seçim malzemesine alet etmeyin. Rahmetli İsmet İnönü’nün söylediği gibi ‘Büyük devletlerle iş yapmak ayıyla yatağa girmektir.’ Yatağa girdiğiniz ayılardan biri bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. İktidarınız ise susuyor. Milletimizi bu ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız Sayın Erdoğan?” ifadelerini kullandı.