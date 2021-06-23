Akşener: Yerli aşı algı operasyonuna kurban edilmemeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yerli aşının üçüncü faz testlerine başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuyla ilgili medyada yoğun bir propaganda yürütüldüğünü söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRKOVAC adının konulmasını istediği aşı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Akşener, şöyle konuştu:

"Yerli aşımızın üçüncü faz testlerine başlandığı haberinden dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım testler başarı ile sonuçlanır, aşının yaygınlaşmasıyla pandemi süreci olumlu bir düzleme oturur. Dün akşam iktidarın havuz medyasında ve sosyal medyada yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra Erdoğan'ı uyarmak istiyorum; yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye kalkıp da böyle önemli bir süreci baltalama, baltalanmasına müsaade etme. Bırak Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Şayet daha önce nice kritik konuda yaptığın gibi bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın. Sonra söylemedi, uyarmadı demeyesin."

Afganistan çağrısı

Akşener, "Biliyorsunuz Amerika, Afganistan’dan çekiliyor. Ama aklı, oradaki havaalanında kalıyor. 'Ne yaparım?' diye, kara kara düşünürken, iç politikada, Amerika’ya etmedik laf bırakmayan Sayın Erdoğan, devreye giriyor ve nedense bu işe gönüllü oluyor. Yani bir anlamda diyor ki; 'Dostum Biden, sen rahat ol, biz bu işi üstleniriz.' Şu devlet insanlığına bakar mısınız?' Buradan Sayın Erdoğan’ı, aklını başına almaya davet ediyorum. Afganistan ile tarihi bağlarımız var. Türk askeri, orada görev yaptığı süre boyunca, asla muharip görev üstlenmedi. Tam tersine, kardeş Afgan halkına yaptığı yardımlarla gönülleri kazandı. Şimdi, hiçbir güvenlik gerekçesi yokken ve sırf sen yeni Amerikan Başkanına şirin görüneceksin diye, böyle bir riske girmenin akılla izah edilir bir yanı yoktur. Üstelik bu anlamsız göreve aday olurken, para-pul konuşmanın da manası yoktur.

Sayın Erdoğan; Afganistan’ı kim bu hale getirdiyse, bırak o toplasın. Dostun Biden’a söylemen gerekenleri söyleyemedin, söylememen gerekeni de büyük bir iştahla söylüyorsun. Amerikalı askerin canını kurtarmak için, kendi askerini feda etmeye, bu kadar hevesli olma. Böyle diplomasi olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Bu maceraya atacağın kınalı kuzuların, ayağına taş değse senden biliriz, hesabını da senden sorarız. Bunu da böyle bilesin. Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla öncelikli görevi, Afganistan’da havaalanı güvenliği sağlamak değil, kendi milletinin huzur ve refahını sağlamaktır. Ancak maalesef kendisi, işini yapmadığından, milletimizin huzur ve refahı için, İYİ Parti olarak biz çalışıyoruz. Nitekim Sayın Erdoğan, zengin masalarında hesap yapmakla meşgulken, ben ve arkadaşlarım, il il, ilçe ilçe dolaşıyor, milletimizi dinliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Akköprü Barajı’nı satmaya hazırlanıyorlar"

"Şimdi de ne yapıyorlar biliyor musunuz?" diye soran Akşener, "Dalaman’da, çiftçilerimiz için hayati önemde olan, Akköprü Barajı’nı satmaya hazırlanıyorlar. Milletin olan barajı özelleştirecekler, sonra da dolar üzerinden alım garantisi verip, aradaki farkı yine milletin sırtına yükleyecekler. Tezgaha bakar mısınız? El insaf kardeşim, el insaf. Ne doymaz bir iştahınız varmış. Milletin santralini satıp, aynı santralin elektriğini, 3-5 katına millete fatura edeceksiniz. Böyle arsızlık, böyle utanmazlık olur mu? Ayıptır, yazıktır, günahtır." dedi.