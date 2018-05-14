14 Mayıs 2018

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yol haritasını açıkladı.

Akşener konuşmasında kendilerinin de köprüler, hastaneler yapacaklarını belirterek, "Ancak köprülerin sahibi müteahhitler değil, millet olacak. Bizim yaptığımız köprülerden geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kalmayacak. Yaptığımız yolların ömrü 3-5 yıl olmayacak. Şehirlere hançer gibi saplanan insanların gökyüzünü göremez hale gelen rezidans müteahhitleri değil karakteri olan şehir planlarımız hazırdır. İnsanımıza balık istifi muamelesi yapan dev hastaneler yapmayacağız. Biz bilgiden korkmayacağız. 700 yatak üzeri hastanelerin sağlık üretmeyeceğini biliyoruz. daha küçük ölçekli daha ulaşılabilir hastaneler yapacağız. İnsana dokunan projelerden yanayız" dedi.

"Sanayide çürüyen fabrikalar yerine mutlaka yeni fabrikalar açılmasını teşvik etmek, tarım ve hayvancılıkta yeninden dünyanın en gözde ülkesi olmak için projeler hazırladık" diyen Akşener, "Yatırımcıyı süründürmek yerine iki şart süreceğiz. Yatırım yaptığı yere zarar vermemek ve o çevrede yaşayan insanların rızasını almak. Adımız gibi iyi olan hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Yanlış olanları düzeltmeye geliyoruz. 30 Mayıs'taki beyannamemizde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"Vizyonumuz, ülkemizi karamsar iklimden çıkarıp ilkbahar güneşiyle buluşturmaktır"

Türkiye'nin ayaklarından tutup geriye çekenler olmasa zirveye çıkacak bir ülke olacağına vurgu yapan Akşener, "Yeter ki ülkemiz kısa dönemli politikaları kısır çekişmeler içine sıkışmasın. Benim ve arkadaşlarımın devlet yönetme vizyonu ülkemizi karamsar iklimden çıkarıp ilkbahar güneşiyle buluşturmaktır. Ülkemiz altın çağını yaşamaya yönelik böyle bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu yaklaşım geçmişte bir araya gelerek tüm zorlukların üstesinden gelme ruhundan gelmektedir. Elbette farklılıklara saygı duyarak ancak bu farklılıkları dar bir çerçevede değil tüm sahalardaki farklılıklara saygı duyarak güçlenen bir devlet anlayışına saygı duymalıyız" şeklinde konuştu.

Akşener'in açıklamalarından diğer satırbaşları şu şekilde:

- YÖK'ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. FETÖ'nün sızmasına göz yumulan Kuleli Askeri Lisesi'ni yeniden açacağız.

- Öncelikli hedefimiz devlet ile insan arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Farklılıklarına bakmaksızın devlet hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Devleti hantal yapısından kurtaracak çözümlerle geliyoruz.

- Yoksulluk iktidarı sürdürmenin amacı olamaz, olmamalıdır. Bizim devlet tahayyülümüz yeniden dünyaya örnek gösterilecek bir devlet anlayışıdır.

- Savrulan, sürüklenen Türkiye'yi yükselen bir Türkiye yapmak istiyoruz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak gerektiğini biliyoruz.