Akşener'den Ağıralioğlu'nun görüşme talebine red!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yaptığı sert çıkışın ardından ne yapacağı merak edilen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, istifa edeceğini açıkladı.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu aldığını, Akşener’e veda ederek partiden istifa edeceğini söyledi.

Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız

22 Mart'ta Meclis'te basın açıklaması yapan Ağıralioğlu şöyle konuşmuştu:

"Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşıyız. HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız."

İYİ Parti Sözcüsü: Görüşme gerçekleşmeyecek

İstifa açıklaması sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Zorlu ''istifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek'' açıklamasında bulundu.