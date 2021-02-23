Akşener'den AK Partili Zengin ve Özhaseki'ye tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Uşak'ta yaşanan çıplak arama iddiası için yaptığı, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu, kurgusal bir harekettir." açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener, toplantıda şunları kaydetti: "Bir AK Partili milletvekili üstelik de kadın bir milletvekili çıktı, AK Parti’ye göre onurlu kadının tarifini yaptı. Tacize, tecavüze utanmazlığa maruz kalan kadınlar için utanmadan ‘onurlu kadın bir sene beklemez ertesi gün şikayet eder’ dedi. Yani bu arkadaş diyor ki ‘tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa onursuzdur. Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa yine onursuzdur. Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız! Bir iktidarın milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız! Şu utanmazlığa bakar mısınız! Cinsel tacize tecavüze uğrayan kadın için başvuru süresi mi var. Üç iş günü içerisinde şikayetçi olmayana namussuz mu diyeceksiniz. Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız. Zihniyetiniz batsın sizin. İster bir gün sonra ister 10 yıl sonra söylesin hakkını arayan her kadın onurludur."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin HDP’yle ilgili açıklamasında, "Onların oylarının Allah belasını versin" sözlerini de hatırlatan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir yönetici çıktı bu ülkenin 6 milyon vatandaşına ‘Allah sizin belanızı versin’ dedi. Milletine bela okuyan bir siyasetçi, bu Türk siyasi tarihinde bir ilk. Bu Türk siyasi tarihinde utançla hatırlanacak bir terbiyesizlik. Nereden nereye geldi Türkiye değil mi Sayın Erdoğan? Nereden, nereye idi. Dün kendinden olmayana ‘terörist’ diyen bu zihniyet bugün işi iyice abartıp kendine oy vermeyen bela okur hale geldi. Bir yandan Apo’nun mektubunu okutturup el birliği ile teröriste güzellemeler yapacaksınız. Kırmızı bültenle aranan kardeşinin ayağına, devletin televizyonunu gönderip röportaj yapacaksınız. Sonra çıkıp sırf size oy vermiyorlar diye bu memleketin insanlarına bela okuyacaksınız. Yazıklar olsun. İşin en acısı da ne biliyor musunuz, bu şımarık, bu şuursuz davranışlarla bölücü teröre hizmet ettiklerinin farkında bile değiller. Terör örgütünün yöneticileri şu an sırıtarak el ovuşturuyorlardır. Düşünsenize hükümetten biri çıkıp dünyaya ‘PKK’nın altı milyon destekçisi var’ diyor. İşte size AK Parti'nin devlet yönetimi anlayışı. İşte size AK Parti yöneticilerinin gerçek yüzü. Bu memleketin hiçbir vatandaşı herhangi bir partinin kulu, kölesi, marabası değildir. Oy vermek, bir vatandaşlık hakkıdır. Ve kimse, oy verdiği partinin politikalarından sorumlu değildir. Seçim olur, milletimiz önündeki seçeneklerden birine oyunu verir. Ama sırf vatandaşlık hakkını kullandı diye, kimseye suçlu muamelesi yapamazsınız. Böyle devlet yönetilmez. Şimdi düşünün bir siyasi partiyi sakıncasız bulmuşsunuz, logosunu seçim pusulasına koymuşsunuz. O logoya mühür vuranı ‘Allah senin belanı versin’ diye suçluyorsunuz. O zaman o logoyu oraya niye koydunuz. Niye seçime girmesine müsaade ettiniz. Hukuki manada söylüyorum. Sizler için, işler kötüye gidiyor. Titanik batıyor, farkındayız. Ama ne olursa olsun böyle çıkışlar yapamazsınız. Böyle azgınlık, izansızlık olmaz. Kendinize gelin. O densiz genel başkan yardımcısını da derhal görevden alın. Partinizde mümkünse herhangi bir insanın göremeyeceği, eline mikrofon verilemeyecek bir yere koyun."