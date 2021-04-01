Akşener'den Bahçeli'ye: Çok yorgun olduğunu anladım

Konya’yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Akşener, Tuzlukçu Belediyesi'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasına dönük iddianameyi eksik bularak iadesi ve Bahçeli'nin tepkisinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Ben hukukçu değilim. Yargıtay Başsavcılığı’nın iddianamesindeki eksikliklere yönelik Anayasa Mahkemesi raportörünün bu eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var. Buradan baktığınız zaman normal bir prosedür gibi görünüyor. Birincisi bu. Sayın Bahçeli, sürekli olarak ‘Hadi hadi, hadi kapatın’ dediği ve baskı yaptığı için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı çok hızlı hazırlamış ve eksiklikler olmuş. Bunlar yeniden gözden geçirilecektir. Burada dikkatimi çeken şu, bu geri gönderilmenin üzerine Sayın Bahçeli ikinci kez Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasına dair bir hızlı salvoda bulundu, tehditler savurdu. İki şey var: Birincisi Sayın Bahçeli çok mübarek bir isim olarak tanımladığı ve 2023’te Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye’de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Böylesine bir pozisyonda, çok muhterem ve çok mübarek kabul ettiği Cumhurbaşkanı adayının üzülmesini istemediği için ne olur ne olmaz diye bugünden Anayasa Mahkemesi’ni haşlamaya başladı. Bunu bir kenara koyarsak, bu tür üst perdeden, racon kesen davranış biçimlerinin hukuka, demokrasiye, insan haklarına, 150 yıllık demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman, ben kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye, biraz tefekküre, evinde dinlenmeye davet ediyorum.”