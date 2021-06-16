Akşener'den Biden eleştirisi: İşte size, kanka diplomasisinin Türkiye’yi getirdiği son nokta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'ne ilişkin konuştu.

Akşener, Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sonrası "ABD'nin 24 Nisan 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusu gündeme geldi mi?" sorusuna "Hamdolsun gelmedi." yanıtını vermesini, "Beni en çok vuran Sayın Erdoğan’ın yüzündeki gülümsemeydi. Nasıl bir sıkıntıdan çıkmış! Hesap soramadığı gibi, bir de hamdolsun çeken şu ezikliğe bakar mısınız?" sözleriyle eleştirdi.

"Büyük düşman Biden'dan dostum Biden'a savrulan ruh hali"

Akşener, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi NATO Zirvesi’ne katıldı. Daha düne kadar, verip veriştirdiği NATO, bir anda değerli oluverdi. Daha pazar akşamına kadar, bakanlarından tutun da atanmış bürokratına kadar bu arkadaşların tamamı, 'Muhalefetin dostu Biden' diyorlardı. 'Hayın Biden' diyorlardı, 'Zalım Biden' diyorlardı. Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve basın toplantısında, Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı için ne dedi? 'Dostum Biden' dedi. Dünün 'Eyyyy Biden’ı', bugünün 'Dostum Biden’ı' oluverdi. İşte size, Sayın Erdoğan’ın bipolar dış politika anlayışının son örneği… İşte size, kanka diplomasisinin Türkiye’yi getirdiği son nokta… Allah sonumuzu hayretsin.

14 Haziran günü iktidarın besleme medyası bir başlık atmıştı. Buna göre, Sayın Erdoğan, aynen şöyle diyordu; 'NATO Zirvesi’nde Biden’a, 24 Nisan Soykırım iddiasını da soracağım.' Yani arkadaş oraya, had bildirmeye gidiyordu. Yani arkadaş oraya, hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi? Soramadı. Soramadığı gibi, bir de basın toplantısında, 'Hamdolsun, 24 Nisan konusu gündeme gelmedi' dedi. Kendisi gündeme getirmesi gerekirken gündeme getirmemiş, ama hamdolsun Biden da getirmemiş. Vay be… Halimize bakar mısınız? Beni en çok vuran Sayın Erdoğan’ın yüzündeki gülümsemeydi. Nasıl bir sıkıntıdan çıkmış! Hesap soramadığı gibi, bir de hamdolsun çeken şu ezikliğe bakar mısınız? Büyük düşman Biden’dan, Dostum Biden’a savrulan şu ruh haline bakar mısınız? Arkadaş, böyle bir yüzsüzlük olabilir mi? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Böyle devlet insanlığı olabilir mi? Yazıklar olsun."