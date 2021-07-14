Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Kesin bilgi, yayalım

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il, ilçe ziyaretleri sırasında vatandaşların yeni bir iktidar beklentisi içinde olduklarını gördüğünü söyleyerek, "Millet bizi çağırıyor. Milletimizden yetkiyi alınca Türkiye’yi uzun zamandır unuttuğu bir yönetim anlayışı ile tanıştıracağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ülkemizi yeniden düze çıkartacağız." diye konuştu.

Akşener, şöyle konuştu:

"İl il, ilçe ilçe geziyoruz. Gittiğim yerlerde açıkça görüyorum ki insanlarımız artık bu iktidardan bıkmış. Milletimiz artık yeni bir iktidar bekliyor. Milletimiz iyi ve cesur evlatlarını göreve çağırıyor. Millet bizi çağırıyor. O yüzden İYİ Parti her geçen gün büyüyor, İYİ Parti büyüdükçe AK Parti ve küçük ortağının korkusu da büyüyor. Korku büyüdükçe yalanlar, iftiralar da büyüyor. Kimse merak etmesin Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Milletimizden yetkiyi alınca Türkiye’yi uzun zamandır unuttuğu bir yönetim anlayışı ile tanıştıracağız. Hakla, hakkaniyetle adaletle buluşturacağız. Demokrasiye, özgürlüğe zenginliğe kavuşturacağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ülkemizi yeniden düze çıkartacağız.

Hazır olun, geliyoruz. Nereden biliyorum, biliyor musunuz? Sayın Erdoğan da ortağı da Saray şürekası da iktidar medyası da bir şeyi çok merak ediyor, o merakla yatıp o merakla kalkıyorlar. Her yerde aynı soruyu soruyorlar; 'İYİ Parti’nin, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' diyorlar. Buradan kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum; rahat olun ağalar, stres yapmayın, kendinizi de çok yıpratmayın, yaşlı başlı adamlarsınız, yapmayın. Siz hiç merak etmeyin bizim cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım."