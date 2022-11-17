Akşener'den Erdoğan'a yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi.

Akşener, “Bizi dürtmeye kalkışmış. Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. İYİ Parti çizgisinde kırık olmayan dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. Dolayısıyla geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında değiliz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya dönüşü İYİ Parti'ye yönelik bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, “Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” ifadelerini kullanmıştı.