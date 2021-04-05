Akşener'den gözaltı çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefatının 24. Yılında Alparslan Türkeş anısına Ankara’da bir otelde düzenlenen “Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür” konulu konferansa katıldı.

Akşener, program sonrası 104 emekli amiralin Montrö bildirisinin ardından gözaltına alınmasını değerlendirdi. Akşener, gece vakti yaptığı açıklamayı “27 Nisan’ı yaşamış, 367’lik oy meselesini yaşamış, 28 Şubat’ı yaşamış neslin mensupları olarak böyle gece yarısı açıklamayı ve adına da bildiri denmesini doğru bulmadığımızı kamuoyuna paylaştık. Montrö’nün tartışmaya açılmasıyla ilgili herkes fikrini açıklayabilir. Ama bu gece yarısı olmaz. İktidarın üzerinde tepinmesine argüman oluşturan bir konuyu zevzeklik olarak değerlendirdim.” diye konuştu.

“Muhalefet partileri olarak Meclis Başkanı’nın Montrö çıkışını en sert biçimde eleştirdik. İktidar partisi de tavır almadı, Meclis Başkanı da yanlış anlaşıldığını beyan etti.” diyen Akşener, böyle bir bildiriye gerek olmadığını kaydederek, “İktidar partisinin kutuplaştırmasına yol açacağını bildik. Dün önce demokrasinin yanındayız. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Bunun zevzeklik olduğunu söyledim.” diye ekledi.

Akşener, amirallerin gözaltına alınmasına, “Siz gözaltına alma yoluna giderseniz, iktidara şunu sorma hakkımız var. Bu zevzekliklerin yapıldığı çok sayıda iktidar partisi bürokratları var. Yani siyasi partilere, bu sefer de muhalefete ayar vermeyi isteyen, iktidar partisini öveceğim derken hadsizlik ve saygısızlık yapan, tanzim etmeye kalkışan, bir kısmı Saray’da yaşayan, pek çok zevzeklik yapan bürokrat var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Akşener, “Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, muhalefet partilerine ve genel başkanlarına hakaret eden, yargıçlardan Saray şürekâsına atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım, bunun da takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.