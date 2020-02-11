Akşener’den İdlib mesajı: Gereğini yapın

11 Şubat 2020

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırılarına ilişkin, "Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmed'im can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmed'im toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken, lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, konuşmasına İdlib'de rejim ordusunun saldırılarıyla şehit olan 5 askere rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı.

Olayın ardından Türk ordusunun saldırılara gereken cevabı verdiğine ilişkin açıklamaları anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

"Devletin sözüne inanmak durumundayız. Ancak bu inancımız tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya geldiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu iş öyle açıklamayla falan olmaz. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmed'im can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmed'im toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken, lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gerekeni yapın."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiyi kötü yönettiğini öne süren Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye borca batmış, umurlarında değil. Damat beşinci kez hedef tutturamamış, umurlarında değil. İnsanlar işsiz, eziyet çekiyor umurlarında değil. Atanamamış öğretmenler intihar ediyor, umurunda değil. Damat bey, şans eseri özel bir şirkette finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olsaydı ve sunum yapsaydı, 'Şirketimizi gelecek yıl yüzde 50 büyüteceğim' deyip bir yıl sonunda şirketi krize soksaydı, dediği ne varsa tersi olsaydı, damat beyi o koltukta oturturlar mıydı?

Sayın Erdoğan, damadını çok beğeniyorsan git kendine şirket kur, gönder damadını başına, onu batırsın. Milletin rızkıyla daha fazla oyun oynatma. Türkiye'nin sahibi bu aziz millettir. Ya damadını görevden alır, ekonomiyi işi bilen birine teslim edersin ya da bu millet, seni de damadınla birlikte kapının önüne koyar, bilesin. Söylemedi deme." ifadelerini kullandı.