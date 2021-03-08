Akşener'den İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendisini ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı Twitter paylaşımını arkadaşlarının çoğunun beğenmediğini, kendisinin de buna saygı duyduğunu bildirdi.

Akşener, Sincan ilçesindeki programı kapsamında 92 yaşındaki Kezban Yalçın'ı evinde ziyaret etti.

Parti teşkilatındaki kadınlar başta olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Akşener, kadınların yaşadığı ayrımcılığa ve zorluklara dikkati çekmek için Sincan'daki programın düzenlendiğini söyledi.

Akşener, "Kadınların tehdide, dayağa, tecavüze, iş hayatında ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye'yi el ele vererek hep birlikte oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Twitter paylaşımında bulunduğunu anımsatması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği, kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum."

"Kezban Teyze, bir şekilde sevmiş beni, kızı yerine koymuş"

Ziyaret ettiği 92 yaşındaki Kezban Yalçın'ın salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda sokağa "Meral Akşener'e gidiyorum" diyerek çıktığını anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Kezban Teyze, bir şekilde sevmiş beni, kızı yerine koymuş, 92 yaşında bir teyzemiz. Pandemi döneminde canı sıkıldıkça dışarı çıkıyormuş polislere yakalandıkça, 'Ben kızımı görmeye gidiyorum.' 'Teyze kızın kim?' 'Meral Akşener' diyormuş, bizim ilçe teşkilatına götürüp bırakıyorlarmış. Arkadaşlarımız bana anlatıyordu, ben de bugün evinde ziyaret etmek istedim. Program burada olunca 'Kızımı ziyaret edeceğim' deyip programa gelecek, hava soğuk, biz ziyaret ettik onun için. Zaman zaman ziyaret edeceğim."