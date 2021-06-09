Akşener'den Kanal İstanbul tepkisi: Bu ihanete geçit vermeyeceğiz

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ay sonunda ilk kazmanın vurulacağını söylediği, Kanal İstanbul projesi ile ilgili, "Bu proje, milletimizin kutlu iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Bu proje, haddizatında bir proje değil, düpedüz bir soygun planıdır. Ama ant olsun, şart olsun, bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih’in İstanbul’unun boğazına, o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz." dedi.

Akşener, Kanal İstanbul projesinde yer alacaklara seslenerek, "Boşuna avuçlarınızı ovuşturmayın. Bu devran dönüyor. O kutlu gün geldiğinde, milletimiz yetkiyi verdiğinde, bir kuruş bile alamazsınız. Bu vicdansızlığa ortak olmayın." diye konuştu.

Akşener konuşmasında şunları söyledi:

"Bu çürümenin ortasında, milletimiz geçim derdinde, iş derdinde, can derdindeyken, iktidar hala satıp savmanın hala o beş müteahhidin kasasını doldurmanın hala Kanal İstanbul’un derdinde. Belli ki iktidardakiler, bu milletin ekmeğine, aşına, soluduğu havaya, içtiği suya, yani hayatına kastetmişler. Belli ki, milletin umutlarını söndürmeye yemin etmişler.

Ama ant olsun, şart olsun, bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih’in İstanbul’unun boğazına, o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken, o ihale kenelerinizin, daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilimin tüm uyarılarına rağmen, ekonomistlerin ikazlarına rağmen, İstanbullu açıkça 'istemiyorum' diyorken, kime, ne söz verdilerse, ısrarla ve inatla 'Yapacağız' dedikleri, o ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkûm etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje, İstanbul’a yeni bir ihanettir. Bu proje, milletimizin kutlu iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Bu proje, haddizatında bir proje değil, düpedüz bir soygun planıdır! Buradan o ranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen, yerli ve yabancı her kim varsa, onlara seslenmek istiyorum. Boşuna heveslenmeyin. Boşuna avuçlarınızı ovuşturmayın. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum; O kutlu gün geldiğinde, milletimiz yetkiyi verdiğinde, bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına güvenip de sakın ola, bu hukuksuzluğa, sakın ola, bu vicdansızlığa ortak olmayın. Sonra çok üzülürsünüz. Demedi demeyin."