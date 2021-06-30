Akşener'den Kanal İstanbul tepkisi: Bunu söyleyen bu ülkenin Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yatırımcılara “İhaleye girmeyin, o paraları ödemeyiz.” diye seslenen muhalefete, "Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar." diyerek yanıt vermişti. Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor ve milletin gözünün içine baka baka ‘O paraları sizden söke söke alırlar’ diyor. Sizden dediği kim? Milletin ta kendisi. İbretlik gerçekten." dedi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul’a karşı durduğumuz için, bu yanlışa ortak olmayı düşünenleri, uyardığımız ve 'İktidara gelince, size tek kuruş ödemeyeceğiz' dediğimiz için, çok sinirlendi ve dedi ki 'Boş konuşuyorlar. Uluslararası tahkim yoluyla o parayı, sizden söke söke alırlar.' Bunu söyleyen bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Milletin adamı diyorlardı ya meğerse tahkimin avukatıymış. Ya arkadaş bugüne kadar habire kandırıldın, bu defa sen milleti kandırdın.

Şuursuzluğa bakar mısınız? Beşli Çete’nin ve yabancı şirketlerin avukatlığına soyunan, şu sorumsuzluğa bakar mısınız? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor ve milletin gözünün içine baka baka ‘O paraları sizden söke söke alırlar’ diyor. Sizden dediği kim? Milletin ta kendisi. İbretlik gerçekten. Sandık ne zaman gelirse gelsin seçimden yenilerek çıkacağını anlamış diyor ki ‘Sizden”. Dahası var. Sayın Erdoğan’dan sinyali alan küçük ortak hiç durur mu? Elbette durmaz. Nitekim yine durmadı ve dünkü grup konuşmasında, hiç utanmadan, Türk Milleti'nin parasına çökecek firmaları, ‘Hukuki güvence altına alalım’ dedi. Bu nasıl iştir arkadaş. Bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir vicdansızlıktır. Hatta açık açık ilan edeyim; Bu nasıl bir işbirlikçiliktir? Yazıklar olsun."