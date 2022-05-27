Akşener'den konser iptaline tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konser Isparta Belediyesi tarafından iptal edilen Melek Mosso’ya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla destek verdi.

Akşener, Melek Mosso’nun seslendirdiği Bergen'in ‘Yıllar Affetmez’ şarkısını, "Gideni götürür, sandık affetmez." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Özel: Sana ne, dünya görüşünden, giyiminden kuşamından

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konser yasaklarına tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti: "Isparta Belediyesi; Gül Festivali’nde Melek Mosso konseri yapacak. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği; ‘Halkın inanç ve gelenekleri ile uyuşmayan konserler diye, konseri hedef alıyor. Isparta Belediyesi de bu konseri iptal ediyor. Derince’de Aynur Doğan konseri iptal edilmişti. Pendik’te Niyazi Koyuncu konseri iptal edilmişti. İstanbul’da Dersim Federasyonları’nın pikniği iptal edilmişti. Daha yetmez… Eskişehir’de Anadolu Fest iptal edilmişti. Ve Anadolu Fest’i iptal edebilmek için, 15 gün süreyle Eskişehir’deki her şey iptal edilmişti. Yasaklama kararına nihayet eriştik: ‘Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi.’ Pes. ‘Başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması için.’ Üniversite öğrencileri festival yapacak, bir zihniyet diyor ki ‘burada suç işlerler.’ Aklında ne varsa, o suçun işlenmesini önlemek için festivali iptal etmiş. Kafa bu. Adalet ve Kalkınma Partisi, 3Y ile mücadele edecekti, bunlardan birisi de yasaklardı. Yoksulluk, vatandaşın boyunu aştı, boğuluyor. Yolsuzluk, dünya rekorları kırıyorlar. Yasaklarda da geldiğimiz nokta, ülkenin dört bir yanında yaşam biçimine müdahale. Isparta’daki öğrenciler, Melek Mosso istemiş. Belediye de getiriyor. Sen ne karışıyorsun öğrencinin isteğine. Melek Mosso’nun sana ne, dünya görüşünden, giyiminden kuşamından. Hayır, ‘Benim görmek istediğimi görecekler.’ Altı buçuk milyon, ilk kez AKP’nin ampulü ile tanışacak öğrenciler. AKP’yi tanıyorlar şimdi. ‘Benim giydiğimi giyeceksin, benim içmediğimi içmeyeceksin, benim yaşadığım gibi yaşayacaksın. Çünkü dünya liderimiz böyle istiyor.’ Kendi istediği kalıba dökecek Z kuşağını. O Z kuşağı sandıkta gelecek. Artık seni bu ülkenin başından gönderecek."

‘Siz suç işlersiniz’ diye festival yapılmak istenmeyen bir ülkede yaşamak ister mi gençler? Suç işlenmesinin önlenmesi için festival iptallerine geldiğimiz bir noktadayız. Aslında şaşıracak bir şey yok. AKP aslına rücu etti. Bunlar bu zaten. Yasak, yasak, yasak. Her şey onların yaptığı gibi olacak. Bu AKP’lilere, Recep Tayyip Erdoğan’ı dinleyip de üç çocuk yapan, beş çocuk yapan AKP’li anne babalar da onların çocukları da bu seçimde oy vermeyecekler. Çünkü kimse evladına bunu reva görmez."

Melek Mosso'dan açıklama

Karar sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz." ifadelerini kullanmıştı.