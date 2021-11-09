Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Lütfü Türkkan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, "Biliyorsunuz geçtiğimiz cuma AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan Mağribiler, cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir, elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili hata yaptıysa, elbette bunun üzerine yürüyeceksiniz. Lütfü Bey bir hata yaptı, karşısındaki genel başkanına hem de kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa, koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Yalnız benim dikkatimi çeken başta Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti mensuplarını gönüllerindeki şehit, şehit yakını ve hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri oldu." diye konuştu.

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