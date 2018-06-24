Akşener'den 'sandıktan ayrılmayın' çağrısı
İYİ Parti Lideri Akşener, sandıkta görevli müşahitlere sandıktan ayrılmamaları çağrısında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanması sonrası ilk açıklamasını yaptı.
Akşener, "Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz. AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz. Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz" diye konuştu.