Akşener'den SMA tepkisi: Ailelerin içini acıtan söylem bir doktor olan bakana hiç yakışmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Akşener, SMA’lı (Spinal Musküler Atrofi) çocuklar için sosyal medyada yürütülen kampanyayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yanıt verdi.

Akşener, “Ailelerin içini acıtan bir söylem bir doktor olan bakana hiç yakışmamıştır. Gelsin de bunları ailelere anlatsın. Çocuklar ölümün eşiğinde bir imkan ihtimal var. 750 bin dolara halloluyor. Orada bir ilaç devlet tarafından kabul görmüş diğeri kabul görmemiş. O ilacın getirilmesiyle ilgili kampanyalar var o ilaçların getirilmesiyle ilgili bir durum oluyor. Ben SMA’lı çocuklarımızın aileleriyle görüştüm içleri yanıyor. Çocuklarımızın ilaçları gelsin denilmiş. Bir gazete dolusu laf edilmiş. Bakan diyor ki, para istemeyin benden, soğurum sizden.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması

Bakan Koca, konuyla ilgili şunları kaydetmişti: "SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler, SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz."

İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. pic.twitter.com/qAO1xC6GHM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021

Sosyal medyadaki kampanya

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmış ancak biletlerin 3'ünün satılmadığı açıklanmıştı. Kalan 75 milyon liralık miktarın Türkiye Varlık Fonu'na devredileceği bildirilmişti.

Dün ise sosyal medyada, devredilen miktarın SMA hastalarının tedavisinde kullanılması için kampanya başlatıldı. Kampanyaya çok sayıda desteğin yanı sıra tepki gösteren de oldu.