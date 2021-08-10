Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı

Akşener'i uzaktan takip eden kişi “İstifa Et!” diye bağırdı. Akşener de bu kişiye “Sen istiyorsan istifa ederim” karşılığını verdi. Polis sözlü saldırı üzerine, bu kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, provokasyon girişimine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Poyraz, "Şehirlere yerleştirilmiş provokatörlerin beyhude çabalarını ibretle izliyoruz. Yahu korkmayın! Daha seçimlere var. Şimdiden bu oyunları yaparsanız seçimlerde ne yapacaksınız? Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener geldikçe siz gidiyorsunuz mesele bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Saldırıya tepkiler

CHP'li Aylin Nazlıaka, “Bu saldırının sorumlusu tek adam rejimidir!?Millet İttifakı olarak sokaklarda olmaya devam edeceğiz. İlk seçimlerden sonra da halkın iktidarını kuracağız. Geçmiş olsun Sayın Meral Akşener” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da, “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e Sivas'ta yapılan provokatif saldırıyı kınıyorum” açıklamasını yaptı.