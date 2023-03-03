Akşener'in açıklamaları bomba etkisi yarattı! İşte yaşanan tüm gelişmeler

Altılı Masa’nın 12. Toplantısı dün akşam Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Partilerin anlaştığı ve adayın pazartesi günü açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak bugün Akşener’in yaptığı açıklamalar büyük bir krize neden oldu. Ankara’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İşte Akşener’in açıklamaları sonrası yaşanan kritik gelişmeler:

18:55 Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu: ''Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturan bööyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimiz farkındalığıyla sakin olmamız. Ne ben ne de arkadaşlarım herhangi bir genginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneceğiz'' dedi.

Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla… pic.twitter.com/ODEUblmWO1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2023

18:00 Tüm başkanlar telefonda görüştü

Akşener'in açıklamaları sonrası 5 parti genel başkanı telefonda görüştü. Başkanların ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

17:48 HDP'den olağanüstü toplanma kararı

HDP yarın saat 14.00’te olağanüstü MYK’sını toplama kararı aldı.

17:21 DEVA ve Gelecek Parti'den açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Ankara'da hava ısındı" dedi. DEVA Partisi'nden de açıklama geldi. DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" dedi.

17:16 CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.

16:15 Ak Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek” ifadelerini kullandı.

15:52 Kılıçdaroğlu: Bütün taşlar yerine oturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

13:15 Akşener: İYİ Parti kıskaca alındı

Akşener: ''Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır.''