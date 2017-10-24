Akşener'in partisinin kurucular kurulu belli oldu

24 Ekim 2017

Mehmet KAYA

ANKARA- Meral Akşener'in kuracağı yeni partinin kurucular kurulu belli oldu. Kurulda; Durmuş Yılmaz, Ruhat Mengi, Ali Türkşen, Mukadder Başeğmez, Abdul Ahat Andican, Abdülkadir Akcan, Ayfer Yılmaz, Aydın Tümen, Suat Çağlayan, Ahmet Çelik gibi isimler dikkat çekti. İlk Genel Kurul yapılıncaya kadar parti idaresi bu kurul tarafından yapılacağı için önem taşıyor.

İşte 200 kişilik kurucular kurulunun listesi

Kurucu üye Türkşen logoyu paylaştı

Bu arada eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından, yarın kurulması planlanan Meral Akşener'in partisine ait olduğu düşünülen parti kartını paylaştı.Paylaşılan kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Türkşen yaptığı paylaşımda "Vatanıma milletime hayırlı olsun" dedi.

Kadın kotası ve 3 dönem kuralı planlıyor

Yeni kurulacak parti geniş tabanlı ve geniş görüş oluşturma temelli olması hedeflendi. Bu bağlamda, Genel Başkanlık için üç dönem kuralı getirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Yeni kurulacak partinin ikinci önemli prensibi ise kadın kotası konulması. Parti olağan işlevine ulaştığında kurullarda yüzde 25 dolayında kadın kotası konulacak.

Merkez sağ parti tarihine gönderme: Genel İdare Kurulu

Kurucular Kurulu’nun bugün akşam geç saatlerde bir araya gelerek başvuru dilekçesi için imzaları tamamlaması bekleniyor.

25 Ekim günü de başvuru dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Bunun ardından Meral Akşener ve parti kurucuları katılımcılarla birlikte toplanacak ve parti kamuoyuna ilan edilecek. Akşener, bu toplantıda program ve tüzük hakkında bilgi verecek.

Kurucular Kurulu 25 Ekim günü takip eden uygun zamanda toplanarak partinin 21 kişiden oluşacak ilk Genel İdare Kurulunu seçecek. Genel İdare Kurulu isimlendirmesi, merkez sağ partilerin yönetim organı isimlendirmesinde tercih ettiği isim durumunda.