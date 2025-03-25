Aksigorta yönetiminde üst düzel değişiklik

Aksigorta'da yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkanının değiştiği öğrenildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer koltuğunu Sabri Hakan Binbaşgil'e devrederken şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam edecek.

Sabri Hakan Binbaşgil kimdir?

Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi olan 65 yaşındaki Hakan Binbaşgil, Robert Kolej’in ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve LSU’dan işletme ve finans dallarında yüksek lisans dereceleri aldı.

Akbank’a 2002 yılında Değişim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Binbaşgil, 2012 - 2023 yılları arasında yaklaşık 12 sene Akbank’ta Genel Müdürlük yaptı.

Hakan Binbaşgil aynı zamanda Sabancı Holding Bankacılık Grup Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi, Akbank AG ve Akbank Ventures BV Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.