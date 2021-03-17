Aktaş: EPDK kararıyla ilgili ilk işimiz mahkemeye gitmek olacak
EPGİS Başkanı Aktaş, "EPDK kararıyla ilgili ilk işimiz mahkemeye gitmek olacak." dedi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Aktaş, "EPDK kararıyla ilgili ilk işimiz mahkemeye gitmek olacak. Müdahale edilen rakam bayi kârı, zaten üst sınır vardı." dedi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık." açıklaması yapmıştı.
Ayrıntılar geliyor...