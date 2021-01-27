Aktif işgücü programına katılım pandemide düştü

İstihdam oluşturmak ve sosyal koruma sağlamak amacını taşıyan, ağırlığını işbaşı eğitim ve toplum yararına çalışma programlarının oluşturduğu aktif işgücü programından yararlanan kişi sayısı salgın yılı olan 2020’de azaldı. İŞKUR verilerine göre 2020’de toplam 423 bin 133 kişi aktif işgücü programlarından yararlandı. Bunlar içinde 335 bin 761 kişi işbaşı eğitim programından yararlananlardan oluştu.

Program tanımı iş arayanların ya da tecrübesiz gençlerin işveren yanında deneyim kazanması ve sonrasında işe alımının kolaylaştırılması olarak yapılsa da fiili durumda istihdam modeli olarak ağırlık kazandı. Bu kişilere ücret ve sosyal güvenlik primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak İŞKUR tarafından ödeniyor. Buna göre 2021’de iş arayanlar günlük 108,68, öğrenciler 81,51, işsizlik maaşı alanlar ise 54,34 TL günlük ücret alacak.

İŞKUR’un uyguladığı bir başka program olan toplum yararına çalışma ise çevre düzenleme, okulların çevre ve bakımının yapılması gibi alanlarda asgari ücret karşılığı kamu yararına çalışmayı düzenliyor. 2019’da toplum yararına çalışma ve işbaşı eğitim programı toplam katılımcı sayısı 711 bin 766’ya ulaştı. Salgın döneminde işbaşı eğitim programından yararlanan kişi sayısı 335 bin 761, toplum yararına çalışan kişi sayısı 126 bin 344 kişi oldu. Toplum yararına çalışma programındaki azalma, salgın dönemindeki okulların kapalı olması ve sokağa çıkma yasaklarından da etkilendi.

İşsizlik Fonu varlığı azaldı

Bu arada, İşsizlik Sigortası Fonu varlığı uzun bir sürenin ardından 100 milyar TL’nin altına düştü. Fon bülteninde yer alan bilgiye göre 2020 Aralık ayı sonu itibariyle fonun varlığı 103 milyar 2013 milyon TL düzeyindeydi, 8 Ocak 2021 günü itibariyle ise fonun nakit varlığı 99 milyar 995 milyon 954 bin TL’ye geriledi.