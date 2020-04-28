AKY Technology, kapasitesini yüzde 50 artıracak

28 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin’de yüzde 100 yerli sermayeyle 2015 yılında kurulan ve yerli üretimde son teknoloji eleme, temizleme, taşıma makineleri geliştirerek imal eden AKY Technology, Mersin-Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’yle 1’inci organize sanayi bölgesindeki fabrikasıyla 55 bin metrekare alanda üretimini sürdürüyor. 2019 yılının son çeyreğinde, Mersin-Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde 19 bin metrekare alanda kurduğu üçüncü fabrikasında üretime başlayan firma, bakliyat işleme makineleri üretim kapasitesini artırdı. 350 çalışanıyla Türkiye ve dünya kuru gıda sektörünün en önemli çözüm ortaklarından biri olduklarını ifade eden AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, ortalama 350 farklı makine ve ekipman ürettiklerini, yılda 150 adet anahtar teslim tesis kurabilme kapasitesine sahip olduklarını aktardı.

Laboratuvar tipi bakliyat analiz makineleri üretimine başlıyor

Yılın ikinci yarısında yeni geliştirdikleri laboratuvar tipi bakliyat analiz makinelerinde de seri üretime başlayacaklarının bilgisini veren Gökmen Akyürek, “Tarladan tesise gelen natürel bakliyat ve kuruyemiş ürünlerinin kirlilik, doluluk, nem oranı gibi özelliklerini saptayarak ürünü tanımak için kullanılıyor. Böylece temizleme, eleme, ayrıştırma, parlatma gibi süreçler ürünü tanıyarak bilinçli bir şekilde başlıyor. Bu makineler işleme tesisleri dışında laboratuvarlar, araştırma istasyonları, enstitülerde de kullanılabiliyor. Laboratuvar tipi bakliyat analiz makineleri arasında; tahıl, sebze, yonca, çim, çiçek gibi tohum çeşitlerinde kullanılan havalı elek sistemi Excell Lab var. 03 bakliyat çeşitlerini tane büyüklüğü ve yüzeydeki pürüz durumuna göre ayıran laboratuvar tipi hafiftane makinesi LT- AGS 20, temizlik ve sınıflandırma işlemi öncesi tohum gibi ürünlerin parlatılması görevini üstlenen LT- BRS-40, fırçalama makinesinin dışında kırık tohumları sağlam tohumlardan ayıran LT- TS- 40 laboratuvar tipi triyör bulunuyor” diye konuştu.

Dünya şirketlerine rakip

Bakliyat makinelerinde Alman, Danimarkalı ve Avusturyalı şirketlere rakip olduklarını ifade eden Gökmen Akyürek, son fabrika yatırımlarıyla yıl sonuna kadar kapasitelerini yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini kaydederek, “23 üretim bölümümüzde imalat, montaj ve sevkiyat çalışmalarını yürütüyoruz. Bakliyat eleme ve tohum işleme makineleri, taşıma-silo sistemleri, paketleme makineleri ve ekipmanları, paketleme sonrası makinelerle ekipmanları ürün gruplarımız arasında yer alıyor” dedi.