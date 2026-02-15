Al Nahyan rahatsızlandı, Erdoğan BAE ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

BAE ziyareti ertelendi

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini BAE Devlet Başkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini ve yeni tarihin en uygun zamanda belirleneceğini söyledi.