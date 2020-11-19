Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerinden dolayı Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur." dedi.

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.